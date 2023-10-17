В Кении назвали лучшего футболиста сборной России

Главный тренер сборной Кении Энгин Фират выразил мнение о лучшем футболисте национальной команды России.

«У вас очень хорошая команда. Отличный подбор молодых и опытных игроков, но Алексей Миранчук играл блестяще! Он постоянно доставлял нам проблемы, его пасы были крайне точными и умными. Он выделяется в сборной России», – сказал Фират.

Вчера, 16 октября, сборная России проводила матч против Кении в Турции.

Команда Валерия Карпина ушла от поражения, забив гол на 89-й минуте (2:2). Отличился Иван Обляков.

Алексей Миранчук провел 84 минуты на поле в матче против Кении и не отметился результативными действиями.

Игрой ранее Россия обыграла на своем поле сборную Камеруна с минимальным преимуществом (1:0).

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