В Кении назвали лучшего футболиста сборной России

Главный тренер сборной Кении Энгин Фират выразил мнение о лучшем футболисте национальной команды России.
«У вас очень хорошая команда. Отличный подбор молодых и опытных игроков, но Алексей Миранчук играл блестяще! Он постоянно доставлял нам проблемы, его пасы были крайне точными и умными. Он выделяется в сборной России», – сказал Фират.
- Вчера, 16 октября, сборная России проводила матч против Кении в Турции.
- Команда Валерия Карпина ушла от поражения, забив гол на 89-й минуте (2:2). Отличился Иван Обляков.
- Алексей Миранчук провел 84 минуты на поле в матче против Кении и не отметился результативными действиями.
- Игрой ранее Россия обыграла на своем поле сборную Камеруна с минимальным преимуществом (1:0).
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Источник: «Спорт-Экспресс»