В Кении назвали лучшего футболиста сборной России

Главный тренер сборной Кении Энгин Фират выразил мнение о лучшем футболисте национальной команды России.

«У вас очень хорошая команда. Отличный подбор молодых и опытных игроков, но Алексей Миранчук играл блестяще! Он постоянно доставлял нам проблемы, его пасы были крайне точными и умными. Он выделяется в сборной России», – сказал Фират.