Тренер Кении считает Россию топовой командой

Главный тренер сборной Кении Фират Энгин объяснил важность товарищеского матча с Россией.
«Товарищеские матчи для нас и России очень важны. Они дают возможность проверить новых игроков, новые комбинации, стратегии. Для нас важно использовать возможность и играть такие матчи. Для меня важно играть против топовых команд, как Россия, потому что в таких играх мои футболисты могут учиться, видеть, как играют другие.
У нас есть только один игрок, который выступает в топ-лиге. Большая часть играет в средних чемпионатах – второй дивизион Дании или Армения. Такие матчи важны для создания команды», – сказал Фират.
- Встреча пройдет завтра, 16 октября.
- Игру примет стадион отеля «Титаник» в Анталье.
- Кения, как и Россия, отстранена от международных официальных матчей.
Источник: «Чемпионат»