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Тренер Кении считает Россию топовой командой

15 октября 2023, 10:53
1

Главный тренер сборной Кении Фират Энгин объяснил важность товарищеского матча с Россией.

«Товарищеские матчи для нас и России очень важны. Они дают возможность проверить новых игроков, новые комбинации, стратегии. Для нас важно использовать возможность и играть такие матчи. Для меня важно играть против топовых команд, как Россия, потому что в таких играх мои футболисты могут учиться, видеть, как играют другие.

У нас есть только один игрок, который выступает в топ-лиге. Большая часть играет в средних чемпионатах – второй дивизион Дании или Армения. Такие матчи важны для создания команды», – сказал Фират.

  • Встреча пройдет завтра, 16 октября.
  • Игру примет стадион отеля «Титаник» в Анталье.
  • Кения, как и Россия, отстранена от международных официальных матчей.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига Россия Кения Фират Энгин
Комментарии (1)
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eugen-han
1697360237
Так оно и есть на самом деле, Россия - топовая команда в мире, но подтвердить это или доказать не дали в 2022-ом году недоброжелатели и откровенные враги. Теперь пусть доказывают обратное, что это не так. Наша молодёжь уже сейчас разрывает бразильян в последние полтора года, а со взрослыми ссат играть, кроме азиатов и африканцев, с которыми проводим учебно-тренировочные игры. Больше чем,- уверен, если провести турне по Бразилии нашей сборной, то результаты будут впечатляющими и для кого-то откровенно неожиданными. Разговоры про то, что наш футбол деградирует,- это от лукавого.
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