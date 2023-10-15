Тренер Кении считает Россию топовой командой

Так оно и есть на самом деле, Россия - топовая команда в мире, но подтвердить это или доказать не дали в 2022-ом году недоброжелатели и откровенные враги. Теперь пусть доказывают обратное, что это не так. Наша молодёжь уже сейчас разрывает бразильян в последние полтора года, а со взрослыми ссат играть, кроме азиатов и африканцев, с которыми проводим учебно-тренировочные игры.
Больше чем,- уверен, если провести турне по Бразилии нашей сборной, то результаты будут впечатляющими и для кого-то откровенно неожиданными.
Разговоры про то, что наш футбол деградирует,- это от лукавого.
Главный тренер сборной Кении Фират Энгин объяснил важность товарищеского матча с Россией.
«Товарищеские матчи для нас и России очень важны. Они дают возможность проверить новых игроков, новые комбинации, стратегии. Для нас важно использовать возможность и играть такие матчи. Для меня важно играть против топовых команд, как Россия, потому что в таких играх мои футболисты могут учиться, видеть, как играют другие.
У нас есть только один игрок, который выступает в топ-лиге. Большая часть играет в средних чемпионатах – второй дивизион Дании или Армения. Такие матчи важны для создания команды», – сказал Фират.
- Встреча пройдет завтра, 16 октября.
- Игру примет стадион отеля «Титаник» в Анталье.
- Кения, как и Россия, отстранена от международных официальных матчей.