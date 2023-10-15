Тренер Кении считает Россию топовой командой

Главный тренер сборной Кении Фират Энгин объяснил важность товарищеского матча с Россией.

«Товарищеские матчи для нас и России очень важны. Они дают возможность проверить новых игроков, новые комбинации, стратегии. Для нас важно использовать возможность и играть такие матчи. Для меня важно играть против топовых команд, как Россия, потому что в таких играх мои футболисты могут учиться, видеть, как играют другие.

У нас есть только один игрок, который выступает в топ-лиге. Большая часть играет в средних чемпионатах – второй дивизион Дании или Армения. Такие матчи важны для создания команды», – сказал Фират.