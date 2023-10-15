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    Тренер Кении считает Россию топовой командой

    Главный тренер сборной Кении Фират Энгин объяснил важность товарищеского матча с Россией.

    «Товарищеские матчи для нас и России очень важны. Они дают возможность проверить новых игроков, новые комбинации, стратегии. Для нас важно использовать возможность и играть такие матчи. Для меня важно играть против топовых команд, как Россия, потому что в таких играх мои футболисты могут учиться, видеть, как играют другие.

    У нас есть только один игрок, который выступает в топ-лиге. Большая часть играет в средних чемпионатах – второй дивизион Дании или Армения. Такие матчи важны для создания команды», – сказал Фират.

    • Встреча пройдет завтра, 16 октября.
    • Игру примет стадион отеля «Титаник» в Анталье.
    • Кения, как и Россия, отстранена от международных официальных матчей.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 10:53
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +888

      eugen-han 2 часа назад

      Так оно и есть на самом деле, Россия - топовая команда в мире, но подтвердить это или доказать не дали в 2022-ом году недоброжелатели и откровенные враги. Теперь пусть доказывают обратное, что это не так. Наша молодёжь уже сейчас разрывает бразильян в последние полтора года, а со взрослыми ссат играть, кроме азиатов и африканцев, с которыми проводим учебно-тренировочные игры.
      Больше чем,- уверен, если провести турне по Бразилии нашей сборной, то результаты будут впечатляющими и для кого-то откровенно неожиданными.
      Разговоры про то, что наш футбол деградирует,- это от лукавого.

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