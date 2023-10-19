Тренер сборной Кении раскритиковал качество экспертных оценок Быстрова

Главный тренер сборной Кении Энгин Фират прокомментировал высказывания экс-игрока сборной России Владимира Быстрова, назвавшего игроков африканской сборной дровами.

«Это распространенная проблема: бывшие игроки говорят так, будто они были лучшими в мире. В Кении так же! Большинство из них ничего не выиграли, но говорят так, будто они лучшие. Не уважают буквально ничего. Если бы так называемые эксперты хоть немного вели себя как профессионалы, они могли бы посмотреть на результаты последних матчей сборной Кении» – сказал Фират.

Также Фират оценил и критику Быстровым сборной России.

«Плюс если Быстров говорит так о своей сборной, то мог бы, например, посмотреть на статистику. Пробег и рывки игроков сборной России оказались больше, чем в РПЛ. Это касается каждого игрока. Каждый из них пробежал на километр больше. Почему? Они были мотивированы и хотели работать. Поэтому я всегда на стороне Карпина. Если любой из бывших игроков говорит, никому до этого нет дела, всем все равно, потому что они всегда боятся, что их забудут. Поэтому они говорят что-то плохое, чтобы мы не забыли об их существовании», – сказал Фират.