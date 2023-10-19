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    • Тренер сборной Кении раскритиковал качество экспертных оценок Быстрова

    Тренер сборной Кении раскритиковал качество экспертных оценок Быстрова

    Главный тренер сборной Кении Энгин Фират прокомментировал высказывания экс-игрока сборной России Владимира Быстрова, назвавшего игроков африканской сборной дровами.

    «Это распространенная проблема: бывшие игроки говорят так, будто они были лучшими в мире. В Кении так же! Большинство из них ничего не выиграли, но говорят так, будто они лучшие. Не уважают буквально ничего. Если бы так называемые эксперты хоть немного вели себя как профессионалы, они могли бы посмотреть на результаты последних матчей сборной Кении» – сказал Фират.

    Также Фират оценил и критику Быстровым сборной России.

    «Плюс если Быстров говорит так о своей сборной, то мог бы, например, посмотреть на статистику. Пробег и рывки игроков сборной России оказались больше, чем в РПЛ. Это касается каждого игрока. Каждый из них пробежал на километр больше. Почему? Они были мотивированы и хотели работать. Поэтому я всегда на стороне Карпина. Если любой из бывших игроков говорит, никому до этого нет дела, всем все равно, потому что они всегда боятся, что их забудут. Поэтому они говорят что-то плохое, чтобы мы не забыли об их существовании», – сказал Фират.

    • Товарищеский матч между сборными России и Кении состоялся 16 октября в турецкой Анталье.
    • Игра завершилась со счетом 2:2.

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    Источник: «Спорт-экспресс»

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    Сегодня, 13:04
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +89

      Цугундeр 32 минуты назад

      Володька отхватил даже от Энгин Фирата.
      Пи.дато.)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +200

      Купа Купыч 37 минут назад

      Так Вова родственные души увидел. Он сам из полезна деланый, Буратино.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +877

      lejnin 1 час назад

      "Если любой из бывших игроков говорит, никому до этого нет дела, всем все равно, потому что они всегда боятся, что их забудут. Поэтому они говорят что-то плохое, чтобы мы не забыли об их существовании" - это вообще гениальные слова, на 146% описывающие почти любого российского футболиста, который завершил карьеру и перебрался "экспертом" на СрачТВ :D

      0
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      Рейтинг: +4305

      шахта Заполярная 1 час назад

      Вовка чей выкормыш, все правильно - педикулезный. Откуда культуре и уважению взяться в культурной столице

      1
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      Рейтинг: +69068

      portero > шахта Заполярная 1 час назад

      Когда Вовка в Спартаке играл то чистым поросёнком был!!!!!

      1
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      Рейтинг: +4305

      шахта Заполярная > portero 1 час назад

      Чистым был, ключевое слово, пока на помойку не вернулся.

      0
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      Рейтинг: +69068

      portero 1 час назад

      Быстров обыкновенный гавнюк и быдло, на тв 90% все такие, мода на гавно у нынешней "элиты"....

      1
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      Рейтинг: +7028

      Давид59 1 час назад

      Фират, конечно, прав. Быстров был резковат. Но он не учёл того, что Вова оценивал этим российскую сборную, то есть говоря о "дровах", он имел ввиду разницу в классе.

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      Рейтинг: -148

      Скай 2 часа назад

      По делу. Так оно и есть.

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      Рейтинг: +2318

      Fialet 2 часа назад

      Ай малатца, опустил Бистроффа.

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