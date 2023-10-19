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  • Тренер сборной Кении раскритиковал качество экспертных оценок Быстрова

Тренер сборной Кении раскритиковал качество экспертных оценок Быстрова

19 октября 2023, 13:04
11

Главный тренер сборной Кении Энгин Фират прокомментировал высказывания экс-игрока сборной России Владимира Быстрова, назвавшего игроков африканской сборной дровами.

«Это распространенная проблема: бывшие игроки говорят так, будто они были лучшими в мире. В Кении так же! Большинство из них ничего не выиграли, но говорят так, будто они лучшие. Не уважают буквально ничего. Если бы так называемые эксперты хоть немного вели себя как профессионалы, они могли бы посмотреть на результаты последних матчей сборной Кении» – сказал Фират.

Также Фират оценил и критику Быстровым сборной России.

«Плюс если Быстров говорит так о своей сборной, то мог бы, например, посмотреть на статистику. Пробег и рывки игроков сборной России оказались больше, чем в РПЛ. Это касается каждого игрока. Каждый из них пробежал на километр больше. Почему? Они были мотивированы и хотели работать. Поэтому я всегда на стороне Карпина. Если любой из бывших игроков говорит, никому до этого нет дела, всем все равно, потому что они всегда боятся, что их забудут. Поэтому они говорят что-то плохое, чтобы мы не забыли об их существовании», – сказал Фират.

  • Товарищеский матч между сборными России и Кении состоялся 16 октября в турецкой Анталье.
  • Игра завершилась со счетом 2:2.

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Источник: «Спорт-экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия Кения Быстров Владимир Фират Энгин
Комментарии (11)
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Fialet
1697710171
Ай малатца, опустил Бистроффа.
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Давид59
1697711065
Фират, конечно, прав. Быстров был резковат. Но он не учёл того, что Вова оценивал этим российскую сборную, то есть говоря о "дровах", он имел ввиду разницу в классе.
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portero
1697711656
Быстров обыкновенный гавнюк и быдло, на тв 90% все такие, мода на гавно у нынешней "элиты"....
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шахта Заполярная
1697711672
Вовка чей выкормыш, все правильно - педикулезный. Откуда культуре и уважению взяться в культурной столице
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lejnin
1697712072
"Если любой из бывших игроков говорит, никому до этого нет дела, всем все равно, потому что они всегда боятся, что их забудут. Поэтому они говорят что-то плохое, чтобы мы не забыли об их существовании" - это вообще гениальные слова, на 146% описывающие почти любого российского футболиста, который завершил карьеру и перебрался "экспертом" на СрачТВ :D
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Купа Купыч
1697715830
Так Вова родственные души увидел. Он сам из полезна деланый, Буратино.
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Цугундeр
1697716110
Володька отхватил даже от Энгин Фирата. Пи.дато.)
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Plyash
1697728274
Кто-нибудь напомнит,кто такой быстров?Это не тот ли окурок из Питера,который никак не дотлеет...
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ramblernasheveverythng
1697787238
Эх, какие же всё таки свинки обидчивые .
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