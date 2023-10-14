Тренер Кении выделил четырех игроков сборной России

Энгин Фират, главный тренер сборной Кении, высказался о ближайшем сопернике – России.

«Когда я анализировал сборную России, я заметил, что Карпин хорошо комбинирует молодых и опытных игроков. Честно, у вас много талантливых футболистов. Выделю Пиняева, Облякова. У них есть большое будущее. Глебов тоже хорошо показывал себя последние месяцы.

Много игроков, которых мог бы выделить. Волков, например. Когда Россия вернeтся на международную арену, у неe будет хорошая и сильная команда. Тренер за это время может построить хорошую команду», – сказал Энгин.

Встреча пройдет 16 октября.

Игру примет стадион отеля «Титаник» в Анталье.

Кения, как и Россия, отстранена от международных официальных матчей.

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