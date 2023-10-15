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    • В Кении выразили готовность принять сборную России у себя дома

    В Кении выразили готовность принять сборную России у себя дома

    Главный тренер сборной Кении Энгин Фырат высказался о возможности провести второй матч против сборной России у себя дома.

    «Буду очень рад, если команда Карпина приедет в Кению для проведения ответной игры. Мы открыты к проведению еще одного матча у нас дома, почему бы и нет? Это было бы классно», – сказал Фырат.

    • Завтра, 16 октября, сборная России сыграет против Кении в Анталье на стадионе «Титаник Мардан».
    • В предыдущем товарищеском матче команда Валерия Карпина обыграла на своем поле сборную Камеруна (1:0).

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    Источник: «РБ Спорт»

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