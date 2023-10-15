В Кении выразили готовность принять сборную России у себя дома

Главный тренер сборной Кении Энгин Фырат высказался о возможности провести второй матч против сборной России у себя дома.

«Буду очень рад, если команда Карпина приедет в Кению для проведения ответной игры. Мы открыты к проведению еще одного матча у нас дома, почему бы и нет? Это было бы классно», – сказал Фырат.