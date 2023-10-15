Тренер Кении: «Россия хорошо использует время бана – строят новую команду»

Фират Энгин, главный тренер сборной Кении, сравнил международный бан своей команды и России.

Встреча пройдет завтра, 16 октября.

Игру примет стадион отеля «Титаник» в Анталье.

Кения, как и Россия, отстранена от международных официальных матчей.

«Баны сборной Кении и России отличаются. У нас был реальный бан – мы не могли играть любые матчи. Россия отстранена только от официальных матчей. Это большая разница.

Россия хорошо использует время, которое есть сейчас. Валерий Карпин строит новую команду, включает много новых игроков. Он может продолжить это делать, когда Россия вернется на международную арену.

Для нас бан был серьезной проблемой, потому что в федерации ничего не работало – любые национальные команды. Мы даже не могли проводить сборы. Это влияло на лигу – она не такая конкурентоспособная, как любая лига Европы.

Из-за этого у нас появились серьезные проблемы, когда мы вернулись. И они есть сейчас: есть физическая, психологическая и тактическая разница между нашими игроками и теми, кто играет за другие иностранные команды», – сказал Энгин.