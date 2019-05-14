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    Винфрид Шефер

    Тренер
    Имя Винфрид
    Фамилия Шефер
    Команда Ямайка
    Гражданство Германия
    Дата рождения 10 января 1950
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Ямайка 5 0 2 3
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    21.01.2022 Перу 3 : 0 Ямайка
    11.06.2022 Уругвай 0 : 0 Ямайка
    26.08.2022 Катар 1 : 1 Ямайка
    28.09.2022 Аргентина 3 : 0 Ямайка
    09.11.2022 Камерун 1 : 1 Ямайка
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