Tasnim: Каррера – один из кандидатов на пост главного тренера иранского «Эстеглала»

Не думаю чтобы итальянские газеты пишут о передвижениях наших тренеров!
Иранский клуб «Эстеглал» из Тегерана заинтересован в сотрудничестве с бывшим главным тренером «Спартака» Массимо Каррерой.
В конце апреля из-за неудовлетворительных результатов клуб уволил немецкого специалиста Винфрида Шефера. Оставшуюся часть сезона командой руководит ассистент Фархад Маджиди.
Также генеральный директор «Эстеглала» Амир Хоссейн Фати анонсировал, что Маджиди не останется во главе команды на следующий сезон.
- Каррера тренировал «Спартак» с 2016 по 2018 год.
- Под его руководством московский клуб в первом сезоне стал чемпионом России впервые за 16 лет.
- Также Массимо выиграл со «Спартаком» Суперкубок России.
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