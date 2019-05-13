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    Tasnim: Каррера – один из кандидатов на пост главного тренера иранского «Эстеглала»

    Иранский клуб «Эстеглал» из Тегерана заинтересован в сотрудничестве с бывшим главным тренером «Спартака» Массимо Каррерой.

    В конце апреля из-за неудовлетворительных результатов клуб уволил немецкого специалиста Винфрида Шефера. Оставшуюся часть сезона командой руководит ассистент Фархад Маджиди.

    Также генеральный директор «Эстеглала» Амир Хоссейн Фати анонсировал, что Маджиди не останется во главе команды на следующий сезон.

    • Каррера тренировал «Спартак» с 2016 по 2018 год.
    • Под его руководством московский клуб в первом сезоне стал чемпионом России впервые за 16 лет.
    • Также Массимо выиграл со «Спартаком» Суперкубок России.

    Источник: Tasnim

    Tasnim News Agency – частное информационное агентство в Иране, образованное в 2012 году, которое занимается распространением информации на политические, социальные, экономические, спортивные и международные темы. 

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +47

      RJM555 43 минуты назад

      Не думаю чтобы итальянские газеты пишут о передвижениях наших тренеров!

      0
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      Рейтинг: +9456

      Garrincha58 1 час назад

      его уровень

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5149

      mihail200606 1 час назад

      На х.. ему это..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8564

      vladimir-7 1 час назад

      Вот и будет возможность реально оценить способности Карреры.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1441

      InterMilLano1908 > vladimir-7 1 час назад

      Как?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8564

      vladimir-7 > InterMilLano1908 25 минут назад

      По его результатам работы.

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