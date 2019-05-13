Tasnim: Каррера – один из кандидатов на пост главного тренера иранского «Эстеглала»

Иранский клуб «Эстеглал» из Тегерана заинтересован в сотрудничестве с бывшим главным тренером «Спартака» Массимо Каррерой.

В конце апреля из-за неудовлетворительных результатов клуб уволил немецкого специалиста Винфрида Шефера. Оставшуюся часть сезона командой руководит ассистент Фархад Маджиди.

Также генеральный директор «Эстеглала» Амир Хоссейн Фати анонсировал, что Маджиди не останется во главе команды на следующий сезон.