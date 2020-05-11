Саньоль: «После финала ЧМ-2006 вся команда была настроена против Зидана. Он сделал неподобающее»

Бывший защитник сборной Франции Вилли Саньоль рассказал о настроении внутри команды после финала чемпионата мира-2006 против Италии. Французы уступили в серии пенальти, а Зинедин Зидан по ходу встречи получил красную карточку.

«После финала у всей команды было стрессовое состояние. Все игроки Франции после матча были настроены против Зидана. То, что он сделал, было неподобающим. После той игры наша дружба стала другой. Мы долго не разговаривали, но сейчас у нас такие же отношения, что и были раньше», – сказал Саньоль Sport1.de.

Француз ранее рассказывал, как выкурил* после матча 250 сигарет.

Игровую карьеру Саньоль завершил в 2009 году.

Со сборной он дважды брал Кубок конфедераций.

* – курение вредит вашему здоровью.