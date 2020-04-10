Саньоль: «После финала ЧМ-2006 я не хотел разговаривать с Зиданом. Я выкурил в туалете 250 сигарет за десять минут»

Бывший защитник сборной Франции Вилли Саньоль рассказал о настроении после финала чемпионата мира-2006 против Италии. Французы проиграли в серии пенальти, а Зинедин Зидан получил красную карточку в дополнительное время.
«Зидан после игры извинился, но я извинения не принял и не хотел с ним разговаривать. Мы были слишком разочарованы. Я пошел в туалет и выкурил 250 сигарет за десять минут. После того матча мы два года не разговаривали с Зиданом», – цитирует Саньоля Football Italia.
- Игровую карьеру Саньоль завершил в 2009 году.
- Со сборной он дважды брал Кубок конфедераций.
- Саньоль выигрывал с «Баварией» Лигу чемпионов.
Источник: Football Italia