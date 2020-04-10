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    Саньоль: «После финала ЧМ-2006 я не хотел разговаривать с Зиданом. Я выкурил в туалете 250 сигарет за десять минут»

    Бывший защитник сборной Франции Вилли Саньоль рассказал о настроении после финала чемпионата мира-2006 против Италии. Французы проиграли в серии пенальти, а Зинедин Зидан получил красную карточку в дополнительное время.

    «Зидан после игры извинился, но я извинения не принял и не хотел с ним разговаривать. Мы были слишком разочарованы. Я пошел в туалет и выкурил 250 сигарет за десять минут. После того матча мы два года не разговаривали с Зиданом», – цитирует Саньоля Football Italia.

    • Игровую карьеру Саньоль завершил в 2009 году.
    • Со сборной он дважды брал Кубок конфедераций.
    • Саньоль выигрывал с «Баварией» Лигу чемпионов.

    Источник: Football Italia

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    10.04.2020 23:49
    Комментарии5
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      Рейтинг: +9701

      Cules2013 4 часа назад

      Зидан, с точки зрения команды, был не прав, но его решение можно понять. А вот, что строит из себя Саньоль не ясно, как и не ясно, где была бы та сборная Франции без Зидана.
      Про сигареты и 10 минут - бред, мало что преувеличение, так ещё и смертельная доза никотина намного ниже, чем 250 сигарет.
      Дурак, молчал бы лучше.
      Никому нахрен сейчас Саньоль не нужен, все уже забыли, кто он такой, а вот Зидан с Реалом 3 ЛЧ взял подряд. Такие интервью в 99% случаев дают те, кто уже никому не интересен, но эго не позволяет с этим смириться и нужно как-то о себе напомнить хоть где-то, хоть чем-то.
      Жалкое зрелище.

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      Рейтинг: +246

      GreyDM 4 часа назад

      12,5 пачек за 10 мин??? Дункан ты ли это?!)))

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      Рейтинг: +2578

      Черкизовский Кот 5 часов назад

      250 сигарет за 10 минут. Братья Гримм, Андерсен, Гауф, Саньоль...

      2
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      Рейтинг: +7

      robert.dulin 5 часов назад

      Карантин, самоизоляция и не чем себя занять? Подкачай свое тело сидя дома без упражнений, диет и химии. Убрать бока и пузо, накачать руки, пресс, спину и даже попу можно за неделю другую сидя дома и ничего не делая (исходя из личного опыта), это революция в спорте. вот сами почитайте ------- http://prees.2sms.ru

      -2
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      Рейтинг: +224

      Medved2468 7 часов назад

      Бесполезная новость, просто ни о чём. Где Зидан, а где Саньоль. С тем же успехом могли бы опубликовать эмоции какого-нибудь болельщика сборной России по поводу проигрыша сборной Хорватии в серии пенальти на ЧМ-2018!

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