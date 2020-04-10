Саньоль: «После финала ЧМ-2006 я не хотел разговаривать с Зиданом. Я выкурил в туалете 250 сигарет за десять минут»

Зидан, с точки зрения команды, был не прав, но его решение можно понять. А вот, что строит из себя Саньоль не ясно, как и не ясно, где была бы та сборная Франции без Зидана.
Про сигареты и 10 минут - бред, мало что преувеличение, так ещё и смертельная доза никотина намного ниже, чем 250 сигарет.
Дурак, молчал бы лучше.
Никому нахрен сейчас Саньоль не нужен, все уже забыли, кто он такой, а вот Зидан с Реалом 3 ЛЧ взял подряд. Такие интервью в 99% случаев дают те, кто уже никому не интересен, но эго не позволяет с этим смириться и нужно как-то о себе напомнить хоть где-то, хоть чем-то.
Жалкое зрелище.
Бывший защитник сборной Франции Вилли Саньоль рассказал о настроении после финала чемпионата мира-2006 против Италии. Французы проиграли в серии пенальти, а Зинедин Зидан получил красную карточку в дополнительное время.
«Зидан после игры извинился, но я извинения не принял и не хотел с ним разговаривать. Мы были слишком разочарованы. Я пошел в туалет и выкурил 250 сигарет за десять минут. После того матча мы два года не разговаривали с Зиданом», – цитирует Саньоля Football Italia.
- Игровую карьеру Саньоль завершил в 2009 году.
- Со сборной он дважды брал Кубок конфедераций.
- Саньоль выигрывал с «Баварией» Лигу чемпионов.