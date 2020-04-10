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  • Саньоль: «После финала ЧМ-2006 я не хотел разговаривать с Зиданом. Я выкурил в туалете 250 сигарет за десять минут»

Саньоль: «После финала ЧМ-2006 я не хотел разговаривать с Зиданом. Я выкурил в туалете 250 сигарет за десять минут»

10 апреля 2020, 23:49
10

Бывший защитник сборной Франции Вилли Саньоль рассказал о настроении после финала чемпионата мира-2006 против Италии. Французы проиграли в серии пенальти, а Зинедин Зидан получил красную карточку в дополнительное время.

«Зидан после игры извинился, но я извинения не принял и не хотел с ним разговаривать. Мы были слишком разочарованы. Я пошел в туалет и выкурил 250 сигарет за десять минут. После того матча мы два года не разговаривали с Зиданом», – цитирует Саньоля Football Italia.

  • Игровую карьеру Саньоль завершил в 2009 году.
  • Со сборной он дважды брал Кубок конфедераций.
  • Саньоль выигрывал с «Баварией» Лигу чемпионов.

Источник: Football Italia
Франция. Лига 1 Франция Саньоль Вилли Зидан Зинедин
Комментарии (10)
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Medved2468
1586552321
Бесполезная новость, просто ни о чём. Где Зидан, а где Саньоль. С тем же успехом могли бы опубликовать эмоции какого-нибудь болельщика сборной России по поводу проигрыша сборной Хорватии в серии пенальти на ЧМ-2018!
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Черкизовский Кот
1586558538
250 сигарет за 10 минут. Братья Гримм, Андерсен, Гауф, Саньоль...
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GreyDM
1586562754
12,5 пачек за 10 мин??? Дункан ты ли это?!)))
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Cules2013
1586562822
Зидан, с точки зрения команды, был не прав, но его решение можно понять. А вот, что строит из себя Саньоль не ясно, как и не ясно, где была бы та сборная Франции без Зидана. Про сигареты и 10 минут - бред, мало что преувеличение, так ещё и смертельная доза никотина намного ниже, чем 250 сигарет. Дурак, молчал бы лучше. Никому нахрен сейчас Саньоль не нужен, все уже забыли, кто он такой, а вот Зидан с Реалом 3 ЛЧ взял подряд. Такие интервью в 99% случаев дают те, кто уже никому не интересен, но эго не позволяет с этим смириться и нужно как-то о себе напомнить хоть где-то, хоть чем-то. Жалкое зрелище.
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Psih86
1586585036
А что без Зидана не смогли по пенальти выиграть... Зидан здесь причём если вы бить не можете.....
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Play
1586586979
Это отвратительно со стороны Саньоля, Зидану не за что извиняться. В 2006 году у Франции была не самая сильная команда, средний возраст 30 лет уже, Зидан не планировал ехать на турнир, поехал ради команды и выдал великолепную игру, весь турнир вёл команду за собой и благодаря ему Франция дошла до финала. А по поводу финала что думает Саньоль? Зидана удалили на 110й минуте, на что это повлияло, с ним бы выиграли в основное? Нет. Пенальти с ним бы выиграли? Итальянцы забили все пять ударов, у Франции Трезеге уже второй смазал, забил бы свой удар Зидан, на результат это уже бы не повлияло.
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Proker
1586587788
Хорошо что сам не вылетал через вытяжки
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Kopo6ok22
1586589480
Ваш капитан честь мужскую проявил! Пусть и ценой смерти! Такие поступки всегда мотивировали на бесстрашие и укрепляли дух на поле боя! А вы 2 года не разговаривали.. так и не фиг таким девкам ЧМ выигрывать. ЧМ это война! Зидан- ты один из лучших футбольных войнов за всю историю игры. О твоем поступке с гордостью будут внукам рассказывать! А Вилли Саньоль... да я уже и подзабывать стал кто это такой- один из тысяч!
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