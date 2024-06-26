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Вилли Саньоль
Новости
Вилли Саньоль - новости
Франция
18 марта 1977 (49)
Тренер
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Публикации
Реакция Хвичи на уход главного тренера сборной Грузии
28 сентября
Сборная Грузии объявила о смене главного тренера
26 сентября
1
Тренер сборной Грузии оценил Роналду на уровне Пеле, Марадоны и Зидана
2024.06.26 08:57
Саньоль назвал цель Грузии на Евро-2024
2024.06.22 22:34
Тренер сборной Грузии назвал три топ-клуба Европы, которые интересуются Хвичей
2023.11.19 22:33
2
Саньоль: «Хвича будет в «Наполи» топ-игроком. В нем есть нечто особенное»
2022.06.11 22:42
1
Отбор ЧМ-2022. Швеция разгромила Косово, Греция вырвала гостевую победу над Грузией Саньоля
2021.10.09 20:59
1
Товарищеский матч. Грузия Саньоля крупно уступила Болгарии, несмотря на гол Давиташвили
2021.09.08 21:44
Саньоль – новый главный тренер сборной Грузии
2021.02.15 20:36
1
Саньоль: «После финала ЧМ-2006 вся команда была настроена против Зидана. Он сделал неподобающее»
2020.05.11 14:54
7
Саньоль: «После финала ЧМ-2006 я не хотел разговаривать с Зиданом. Я выкурил в туалете 250 сигарет за десять минут»
2020.04.10 23:49
10
Саньоль: «Бавария» – больше не самая сильная команда Германии»
2017.10.02 00:44
Фото
Саньоль провел первую тренировку с «Баварией» после увольнения Анчелотти
2017.09.30 01:11
1
Анчелотти: «Пригласил Саньоля как хорошо знающего «Баварию» человека»
2017.07.02 12:43
2
Саньоль рад своему возвращению в «Баварию»
2017.07.02 11:32
Саньоль будет помогать Анчелотти в «Баварии»
2017.06.03 08:30
Саньоль, Шефер и Аппиа претендуют на пост главного тренера сборной Ганы
2017.03.31 09:03
Саньоль может сменить Гранта в сборной Ганы
2017.02.16 11:56
Пюэль ведет переговоры с «Бордо»
2016.05.26 17:27
Саньоль покинул пост наставника «Бордо»
2016.03.15 01:17
Саньоль получил дисквалификацию на три матча за шутку в адрес арбитра
2016.03.12 08:59
1
Савье переходит в «Ньюкасл»
2016.01.11 18:09
Защитник «Бордо» получил трехмесячную дисквалификацию
2015.12.18 09:42
Саньоль: «Моменты были, трижды попадали в каркас»
2015.10.02 02:04
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