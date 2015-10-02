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    Саньоль: «Моменты были, трижды попадали в каркас»

    Главный тренер «Бордо» Вилли Саньоль прокомментировал ничью в матче второго тура Лиги Европы против «Рубина» (0:0).

    «Увидел много положительного в наших действиях, особенно в первые 15 минут первого тайма, когда играли строго дисциплинированно. Были моменты: как минимум три раза попадали в каркас ворот, были и другие моменты, можно было выигрывать матч. Дисциплина важна. Чем ее больше, тем больше команда будет прогрессировать», – говорит Саньоль.

    Наставник прокомментировал сделанные замены.

    «Мы дали поиграть футболистам, которые не имели много практики, но, к сожалению, в конце выбыл из игры Шантом, у которого были проблемы с мышцами. Будем надеяться, что все будет хорошо».

    Источник: ФК «Рубин»

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    02.10.2015 02:04
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