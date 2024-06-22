Саньоль назвал цель Грузии на Евро-2024

Главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль определил цель команды на Евро-2024.

«Нам нечего терять, абсолютно. Нашей целью было получить опыт на этом Евро. Я очень люблю Грузию, но не ожидал, что мы выиграем наш дебютный турнир. Для игроков очень важно увидеть, что такое футбол высочайшего уровня. Нам еще многому предстоит научиться, но это поможет Грузии в будущем», – сказал Саньоль.