Защитник «Бордо» получил трехмесячную дисквалификацию

Защитник «Бордо» Николас Пальоис не сможет помочь своей команде в ближайшие три месяца, так как он получил дисквалификацию за толчок в спину арбитра. Это произошло в матче 14-го тура чемпионата Франции против «Ренна«, который состоялся 22 ноября, а закончился со счетом 2:2. В этом матче Пальоис был удален с поля, а после встречи был временно дисквалифицирован.

Учитывая дату матча, футболист уже отбыл почти месяц дисквалификации, которая закончится 22 февраля. Кроме этого, на два матча дисквалифицирован главный тренер «Бордо» Вилли Саньоль.