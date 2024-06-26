Тренер сборной Грузии оценил Роналду на уровне Пеле, Марадоны и Зидана

Главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль перед матчем группового этапа Евро-2024 с Португалией высказался о нападающем соперника Криштиану Роналду.

Они играли друг против друга в матче 1/2 финала чемпионата мира-2006. Французы победили со счетом 1:0 благодаря голу, который забил с пенальти Зинедин Зидан.

«Не знаю, делает ли это старым меня или его. В 2006-м он был еще очень молод, хотя уже обладал рядом интересных качеств. Я лишь запомнил игрока, который, получая мяч, каждый раз хотел что-то создать.

Мы говорим об одном из лучших игроков в истории футбола – на одном уровне с Пеле, [Диего] Марадоной, [Зинедином] Зиданом. Знаковые игроки. Разница в том, что он достиг вершины футбола, но до сих пор играет и показывает результаты.

Он станет огромным источником мотивации для моих игроков, потому что все они хотят сыграть против него. Грузия не встречалась с Португалией в квалификации, так что мои игроки только мечтали сыграть против Роналду. Теперь это реальность, и это является источником огромной мотивации», – сказал Саньоль.