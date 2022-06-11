Саньоль: «Хвича будет в «Наполи» топ-игроком. В нем есть нечто особенное»

Главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль поделился ожиданиями от выступления своего полузащитника Хвичи Кварацхелии за «Наполи». Игрок пополнит итальянцев летом.

«Наполи» увидел в Кварацхелии что-то из ряда вон выходящее. Он очень талантлив. В нем есть нечто особенное. Хвича будет в «Наполи» топ-игроком», – убежден Саньоль.