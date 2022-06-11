Саньоль: «Хвича будет в «Наполи» топ-игроком. В нем есть нечто особенное»

Главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль поделился ожиданиями от выступления своего полузащитника Хвичи Кварацхелии за «Наполи». Игрок пополнит итальянцев летом.
«Наполи» увидел в Кварацхелии что-то из ряда вон выходящее. Он очень талантлив. В нем есть нечто особенное. Хвича будет в «Наполи» топ-игроком», – убежден Саньоль.
- Хвича выступал за «Рубин» с 2019 по 2022 год .
- В конце марта он расторг контракт с казанским клубом и бесплатно перешел в «Динамо» (Батуми).
- Сообщалось, что летом хавбек уйдет в «Наполи» за 10 миллионов евро.
Источник: Football Italia