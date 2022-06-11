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Саньоль: «Хвича будет в «Наполи» топ-игроком. В нем есть нечто особенное»

Главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль поделился ожиданиями от выступления своего полузащитника Хвичи Кварацхелии за «Наполи». Игрок пополнит итальянцев летом.

«Наполи» увидел в Кварацхелии что-то из ряда вон выходящее. Он очень талантлив. В нем есть нечто особенное. Хвича будет в «Наполи» топ-игроком», – убежден Саньоль.

  • Хвича выступал за «Рубин» с 2019 по 2022 год .
  • В конце марта он расторг контракт с казанским клубом и бесплатно перешел в «Динамо» (Батуми).
  • Сообщалось, что летом хавбек уйдет в «Наполи» за 10 миллионов евро.

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Источник: Football Italia

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11.06.2022 22:42
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