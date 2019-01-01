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«Наполи» заплатит за Хвичу 10 миллионов (Calciomercato)

Стало известно, сколько «Наполи» заплатит за трансфер Хвичи Кварацхелии.

Сумма трансфера составит 10 миллионов евро.

Грузинский полузащитник будет зарабатывать в новом клубе около 1 миллиона евро за сезон.

  • Хвича с 2019 по 2022 год выступал за «Рубин».
  • Он забил 9 голов и сделал 18 ассистов в 73 матчах.
  • В конце марта хавбек расторг контракт с казанским клубом и бесплатно перешел в «Динамо» (Батуми).

Игра: назовите 50 клубов за 5 минут

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Источник: Calciomercato

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Комментарии1
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    Рейтинг: +3814

    tarasofka 20 минут назад

    так кому деньги-то перечислят: рубину или динаме? если вторым - то это адский развод и кидалово, десятку за месяц получат просто так.

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