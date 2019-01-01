«Наполи» заплатит за Хвичу 10 миллионов (Calciomercato)

так кому деньги-то перечислят: рубину или динаме? если вторым - то это адский развод и кидалово, десятку за месяц получат просто так.
Стало известно, сколько «Наполи» заплатит за трансфер Хвичи Кварацхелии.
Сумма трансфера составит 10 миллионов евро.
Грузинский полузащитник будет зарабатывать в новом клубе около 1 миллиона евро за сезон.
- Хвича с 2019 по 2022 год выступал за «Рубин».
- Он забил 9 голов и сделал 18 ассистов в 73 матчах.
- В конце марта хавбек расторг контракт с казанским клубом и бесплатно перешел в «Динамо» (Батуми).
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