«Наполи» заплатит за Хвичу 10 миллионов (Calciomercato)

Стало известно, сколько «Наполи» заплатит за трансфер Хвичи Кварацхелии.

Сумма трансфера составит 10 миллионов евро.

Грузинский полузащитник будет зарабатывать в новом клубе около 1 миллиона евро за сезон.

Хвича с 2019 по 2022 год выступал за «Рубин».

Он забил 9 голов и сделал 18 ассистов в 73 матчах.

В конце марта хавбек расторг контракт с казанским клубом и бесплатно перешел в «Динамо» (Батуми).

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