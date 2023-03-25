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    Вилли Саньоль - статистика

    Тренер
    Имя Вилли
    Фамилия Саньоль
    Команда Грузия
    Гражданство Франция
    Дата рождения 18 марта 1977
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Матч Турнир
    25.03.2023 Грузия 6 : 1 Монголия Товарищеские матчи. Сборные
    28.03.2023 Грузия 1 : 1 Норвегия Отбор ЧЕ-2024, 2 тур
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Грузия 8 0 0 8
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    28.03.2023 Грузия 1 : 1 Норвегия
    17.06.2023 Кипр 0 : 0 Грузия
    20.06.2023 Шотландия 0 : 0 Грузия
    08.09.2023 Грузия 0 : 0 Испания
    12.09.2023 Норвегия 0 : 0 Грузия
    15.10.2023 Грузия 0 : 0 Кипр
    16.11.2023 Грузия 0 : 0 Шотландия
    19.11.2023 Испания 0 : 0 Грузия
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