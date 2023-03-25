Вилли Саньоль - статистика
Тренер
|Имя
|Вилли
|Фамилия
|Саньоль
|Команда
|Грузия
|Гражданство
|Франция
|Дата рождения
|18 марта 1977
|Имя
|Вилли
|Фамилия
|Саньоль
|Команда
|Грузия
|Гражданство
|Франция
|Дата рождения
|18 марта 1977
|Дата
|Матч
|Турнир
|25.03.2023
|Грузия
|6 : 1
|Монголия
|Товарищеские матчи. Сборные
|28.03.2023
|Грузия
|1 : 1
|Норвегия
|Отбор ЧЕ-2024, 2 тур
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Грузия
|8
|0
|0
|8
|Дата
|Матч
|28.03.2023
|Грузия
|1 : 1
|Норвегия
|17.06.2023
|Кипр
|0 : 0
|Грузия
|20.06.2023
|Шотландия
|0 : 0
|Грузия
|08.09.2023
|Грузия
|0 : 0
|Испания
|12.09.2023
|Норвегия
|0 : 0
|Грузия
|15.10.2023
|Грузия
|0 : 0
|Кипр
|16.11.2023
|Грузия
|0 : 0
|Шотландия
|19.11.2023
|Испания
|0 : 0
|Грузия