Тренер сборной Грузии назвал три топ-клуба Европы, которые интересуются Хвичей

Пока эти клубы не так настойчивы. Все будет зависеть от игры Хвичи.
Главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль сообщил о желании европейских грандов заполучить Хвичу Кварацхелию.
«Хвича уже играет за топ-клуб, но и гигантам мирового футбола он тоже интересен. Таким как «Барселона», «Реал», «Бавария».
Играть за такие команды – мечта любого. Все футболисты надеются однажды надеть футболку такой команды и завоевать значимые трофеи», – сказал Саньоль.
- В прошлом сезоне грузинский вингер забил 14 голов и сделал 17 ассистов в 43 матчах.
- В этом сезоне в его активе 3+5 в 15 играх.
- Хвича до «Наполи» выступал в РПЛ за «Локомотив» и «Рубин».
Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?