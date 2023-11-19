Тренер сборной Грузии назвал три топ-клуба Европы, которые интересуются Хвичей

Главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль сообщил о желании европейских грандов заполучить Хвичу Кварацхелию.

«Хвича уже играет за топ-клуб, но и гигантам мирового футбола он тоже интересен. Таким как «Барселона», «Реал», «Бавария».

Играть за такие команды – мечта любого. Все футболисты надеются однажды надеть футболку такой команды и завоевать значимые трофеи», – сказал Саньоль.

В прошлом сезоне грузинский вингер забил 14 голов и сделал 17 ассистов в 43 матчах.

В этом сезоне в его активе 3+5 в 15 играх.

Хвича до «Наполи» выступал в РПЛ за «Локомотив» и «Рубин».

Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?