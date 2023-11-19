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    • Тренер сборной Грузии назвал три топ-клуба Европы, которые интересуются Хвичей

    Тренер сборной Грузии назвал три топ-клуба Европы, которые интересуются Хвичей

    Главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль сообщил о желании европейских грандов заполучить Хвичу Кварацхелию.

    «Хвича уже играет за топ-клуб, но и гигантам мирового футбола он тоже интересен. Таким как «Барселона», «Реал», «Бавария».

    Играть за такие команды – мечта любого. Все футболисты надеются однажды надеть футболку такой команды и завоевать значимые трофеи», – сказал Саньоль.

    • В прошлом сезоне грузинский вингер забил 14 голов и сделал 17 ассистов в 43 матчах.
    • В этом сезоне в его активе 3+5 в 15 играх.
    • Хвича до «Наполи» выступал в РПЛ за «Локомотив» и «Рубин».

    Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?

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    Источник: Calciomercato

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    19.11.2023 22:33
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +103105

      zigbert 3 часа назад

      Пока эти клубы не так настойчивы. Все будет зависеть от игры Хвичи.

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      Рейтинг: +27

      Исмо 4 часа назад

      Хвича ТОП,достоин этих клубов!Если в одну из этих клубов перейдёт, через два года Золотой мяч его!

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