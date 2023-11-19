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  • Тренер сборной Грузии назвал три топ-клуба Европы, которые интересуются Хвичей

Тренер сборной Грузии назвал три топ-клуба Европы, которые интересуются Хвичей

19 ноября 2023, 22:33
2

Главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль сообщил о желании европейских грандов заполучить Хвичу Кварацхелию.

«Хвича уже играет за топ-клуб, но и гигантам мирового футбола он тоже интересен. Таким как «Барселона», «Реал», «Бавария».

Играть за такие команды – мечта любого. Все футболисты надеются однажды надеть футболку такой команды и завоевать значимые трофеи», – сказал Саньоль.

  • В прошлом сезоне грузинский вингер забил 14 голов и сделал 17 ассистов в 43 матчах.
  • В этом сезоне в его активе 3+5 в 15 играх.
  • Хвича до «Наполи» выступал в РПЛ за «Локомотив» и «Рубин».

Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?

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Источник: Calciomercato
Италия. Серия А Грузия Наполи Кварацхелия Хвича Саньоль Вилли
Комментарии (2)
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Исмо
1700461516
Хвича ТОП,достоин этих клубов!Если в одну из этих клубов перейдёт, через два года Золотой мяч его!
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zigbert
1700466587
Пока эти клубы не так настойчивы. Все будет зависеть от игры Хвичи.
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