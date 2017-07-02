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    Анчелотти: «Пригласил Саньоля как хорошо знающего «Баварию» человека»

    Главный тренер немецкой «Баварии» Карло Анчелотти прокомментировал приглашение в свой штаб нового помощника – экс-защитника мюнхенцев Вилли Саньоля.

    «Француз как нельзя лучше подходит на должность моего помощника. В первую очередь мне был нужен человек, который хорошо знает клуб. У него уже есть неплохой тренерский опыт, и он достойно в свое время защищал цвета «ротхозе», – резюмировал итальянский наставник.

    Саньоль выступал за «Баварию» в период с 2000 по 2009 годы. За это время он провел 184 игры и забил семь мячей. В качестве главного тренера француз трудился с молодежной сборной Франции и «Бордо».

    Источник: ФК «Бавария»

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    02.07.2017 12:43
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 2 июля 2017, 13:35

      Очередное очень мудрое решение со стороны дона Анчелотти , по прошлому сезону было видно ,что с пониманием того, что такое Бавария для Германии у Анчелотти были проблемы, возможно действительно после прихода Саньоля с этим станет лучше.

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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 2 июля 2017, 13:34

      при саньоле совсем другая бавария была...

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