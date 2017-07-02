Анчелотти: «Пригласил Саньоля как хорошо знающего «Баварию» человека»

Главный тренер немецкой «Баварии» Карло Анчелотти прокомментировал приглашение в свой штаб нового помощника – экс-защитника мюнхенцев Вилли Саньоля.

«Француз как нельзя лучше подходит на должность моего помощника. В первую очередь мне был нужен человек, который хорошо знает клуб. У него уже есть неплохой тренерский опыт, и он достойно в свое время защищал цвета «ротхозе», – резюмировал итальянский наставник.

Саньоль выступал за «Баварию» в период с 2000 по 2009 годы. За это время он провел 184 игры и забил семь мячей. В качестве главного тренера француз трудился с молодежной сборной Франции и «Бордо».