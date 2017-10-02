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    Саньоль: «Бавария» – больше не самая сильная команда Германии»

    Исполняющий обязанности главного тренера «Баварии» Вилли Саньоль дал комментарий после ничьи с «Гертой» (2:2) в игре 7-го тура Бундеслиги. Француз дебютировал в должности.

    «У нас очень качественный и опытный состав. Мне кажется, сегодня я выставил на игру самых сильных своих футболистов. Так или иначе, мы сейчас решаем вопрос концентрации и дисциплины. Мы больше не самая сильная команда Германии.

    Это поражение меня немного разозлило. Когда команда выигрывает 2:0, важно не терять концентрации. В течение десяти минут у нас ее не было. За это мы и поплатились», – сказал 40-летний специалист.

    Первая тренировка действующих чемпионов Германии под руководством Саньоля состоялась в субботу.

    Напомним, экс-главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти был уволен на следующий день после поражения от «ПСЖ» (0:3) в матче 2-го тура групповой стадии Лиги чемпионов.

    Источник: ESPN

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    02.10.2017 00:44
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