Саньоль: «Бавария» – больше не самая сильная команда Германии»

Исполняющий обязанности главного тренера «Баварии» Вилли Саньоль дал комментарий после ничьи с «Гертой» (2:2) в игре 7-го тура Бундеслиги. Француз дебютировал в должности.

«У нас очень качественный и опытный состав. Мне кажется, сегодня я выставил на игру самых сильных своих футболистов. Так или иначе, мы сейчас решаем вопрос концентрации и дисциплины. Мы больше не самая сильная команда Германии.

Это поражение меня немного разозлило. Когда команда выигрывает 2:0, важно не терять концентрации. В течение десяти минут у нас ее не было. За это мы и поплатились», – сказал 40-летний специалист.

Первая тренировка действующих чемпионов Германии под руководством Саньоля состоялась в субботу.

Напомним, экс-главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти был уволен на следующий день после поражения от «ПСЖ» (0:3) в матче 2-го тура групповой стадии Лиги чемпионов.