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    Томас Хаберли

    Тренер
    Имя Томас
    Фамилия Хаберли
    Команда Эстония
    Гражданство Швейцария
    Дата рождения 11 апреля 1974
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Эстония 8 0 0 8
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    27.03.2023 Австрия 0 : 0 Эстония
    17.06.2023 Азербайджан 0 : 0 Эстония
    20.06.2023 Эстония 0 : 0 Бельгия
    09.09.2023 Эстония 0 : 0 Швеция
    12.09.2023 Бельгия 0 : 0 Эстония
    13.10.2023 Эстония 0 : 0 Азербайджан
    16.11.2023 Эстония 0 : 0 Австрия
    19.11.2023 Швеция 0 : 0 Эстония
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