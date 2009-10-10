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    Иван Гашек

    Тренер
    Имя Иван
    Фамилия Гашек
    Гражданство Чехия
    Дата рождения 6 сентября 1963
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Чехия 1 1 0 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    10.10.2009 Чехия 2 : 0 Польша
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