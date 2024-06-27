Тренер сборной Чехии объяснил вылет с Евро-2024

Главный тренер сборной Чехии Иван Гашек после матча 3-го тура группового этапа Евро-2024 с Турцией (1:2) посетовал, что команда не реализовала свой потенциал.

«Я разочарован тем, что команда с таким потенциалом на будущее едет домой. Мы хотели продемонстрировать его здесь. Главная причина неудачи в том, что мы не обыграли во втором туре Грузию», – сказал Гашек.