Тренер сборной Чехии объяснил вылет с Евро-2024

Главный тренер сборной Чехии Иван Гашек после матча 3-го тура группового этапа Евро-2024 с Турцией (1:2) посетовал, что команда не реализовала свой потенциал.
«Я разочарован тем, что команда с таким потенциалом на будущее едет домой. Мы хотели продемонстрировать его здесь. Главная причина неудачи в том, что мы не обыграли во втором туре Грузию», – сказал Гашек.
- Чехия сыграла вничью с Грузией (1:1) во 2-м туре в группе F.
- Подопечные Гашека заняли последнее место в этом квартете, набрав только 1 очко.
Источник: официальный сайт УЕФА