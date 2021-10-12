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    Матьяж Кек

    Тренер
    Имя Матьяж
    Фамилия Кек
    Команда Словения
    Гражданство Словения
    Дата рождения 9 сентября 1961
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Словения 10 0 0 10
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    26.03.2023 Словения 0 : 0 Сан-Марино
    16.06.2023 Финляндия 0 : 0 Словения
    19.06.2023 Словения 0 : 0 Дания
    07.09.2023 Словения 0 : 0 Северная Ирландия
    10.09.2023 Сан-Марино 0 : 0 Словения
    14.10.2023 Словения 0 : 0 Финляндия
    17.10.2023 Северная Ирландия 0 : 0 Словения
    17.11.2023 Дания 0 : 0 Словения
    20.11.2023 Словения 0 : 0 Казахстан
    23.03.2023 Казахстан 0 : 0 Словения
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