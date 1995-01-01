Тренер Словении: «В Сочи моим кошмаром был Дзюба. Сегодняшняя Россия – быстрая и гибкая»

Всем давно понять, черчесова с его ущербной тактикой навеса на дерево больше нет. Карпин строит новую команду, всем критикам и ненавистникам Валеры напоминаю у усатого полевого командира было бездарных 6 лет, сейчас у нового тренера всего два месяца, и есть результат, пусть не всегда яркий и корявый, но есть. Оставьте Карпина, он не такой барыга, если поймет, что не получилось уйдет не цепляясь за должность, у него в отличии от лысого есть совесть и самолюбие как тренера.
Главный тренер сборной Словении Матьяж Кек прокомментировал игру сборной России после поражения (1:2) в матче отбора ЧМ-2022.
— Результат — большое разочарование. Особенно после того, как мы пропустили 2 гола, несмотря на хорошее начало игры. Жалко, что все так закончилось, ведь мы показывали хорошую интенсивность. В любом случае поздравляю российскую команду с победой.
— Перед игрой вы говорили, что в Сочи кошмаром для вас стал Дзюба. Кто стал кошмаром сегодня?
— Я ждал этого вопроса. В Сочи Дзюба действительно был моим кошмаром, но сегодня играет совершенно другая команда России. Гибкая, быстрая. Это видно по таблице.
- Дзюба отказался ехать в сборную на октябрьские матчи.
- Россия лидирует в группе, опережая хорватов на два очка.
- Сборная гарантировала себе участие в стыковых матчах за выход на ЧМ-2022.
Кузяев: «Хорошо, что все зависит от нас. Победим в двух матчах – едем в Катар»