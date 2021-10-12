Тренер Словении: «В Сочи моим кошмаром был Дзюба. Сегодняшняя Россия – быстрая и гибкая»

Главный тренер сборной Словении Матьяж Кек прокомментировал игру сборной России после поражения (1:2) в матче отбора ЧМ-2022.

— Результат — большое разочарование. Особенно после того, как мы пропустили 2 гола, несмотря на хорошее начало игры. Жалко, что все так закончилось, ведь мы показывали хорошую интенсивность. В любом случае поздравляю российскую команду с победой.

— Перед игрой вы говорили, что в Сочи кошмаром для вас стал Дзюба. Кто стал кошмаром сегодня?

— Я ждал этого вопроса. В Сочи Дзюба действительно был моим кошмаром, но сегодня играет совершенно другая команда России. Гибкая, быстрая. Это видно по таблице.

Дзюба отказался ехать в сборную на октябрьские матчи.

отказался ехать в сборную на октябрьские матчи. Россия лидирует в группе, опережая хорватов на два очка.

Сборная гарантировала себе участие в стыковых матчах за выход на ЧМ-2022.

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