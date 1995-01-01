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    Тренер Словении: «В Сочи моим кошмаром был Дзюба. Сегодняшняя Россия – быстрая и гибкая»

    Главный тренер сборной Словении Матьяж Кек прокомментировал игру сборной России после поражения (1:2) в матче отбора ЧМ-2022.

    — Результат — большое разочарование. Особенно после того, как мы пропустили 2 гола, несмотря на хорошее начало игры. Жалко, что все так закончилось, ведь мы показывали хорошую интенсивность. В любом случае поздравляю российскую команду с победой.

    — Перед игрой вы говорили, что в Сочи кошмаром для вас стал Дзюба. Кто стал кошмаром сегодня?

    — Я ждал этого вопроса. В Сочи Дзюба действительно был моим кошмаром, но сегодня играет совершенно другая команда России. Гибкая, быстрая. Это видно по таблице.

    • Дзюба отказался ехать в сборную на октябрьские матчи.
    • Россия лидирует в группе, опережая хорватов на два очка.
    • Сборная гарантировала себе участие в стыковых матчах за выход на ЧМ-2022.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +25555

      silver29 6 минут назад

      Всем давно понять, черчесова с его ущербной тактикой навеса на дерево больше нет. Карпин строит новую команду, всем критикам и ненавистникам Валеры напоминаю у усатого полевого командира было бездарных 6 лет, сейчас у нового тренера всего два месяца, и есть результат, пусть не всегда яркий и корявый, но есть. Оставьте Карпина, он не такой барыга, если поймет, что не получилось уйдет не цепляясь за должность, у него в отличии от лысого есть совесть и самолюбие как тренера.

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      Рейтинг: +13663

      paracetamol 32 минуты назад

      Зюба вернется в ноябре!

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      Рейтинг: +25555

      silver29 > paracetamol 7 минут назад

      в каком сериале Дома-3 ?

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      Рейтинг: +84

      Вонючая бомжарня > paracetamol 5 минут назад

      Зюба теперь идёт на☓уй. В сборной и без него пешеходного говна хватает. Ещё Волере чистить и чистить

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      Рейтинг: +8213

      САДЫЧОК 50 минут назад

      Твой кошмар-Мевля , Облак и правый защитник !

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      Рейтинг: +229

      чаппай 1 час назад

      Ну что же, список игроков, способных играть в основе, приятно расширился. Но Карпину не легче - слепить из сентябрьских и октябрьских составов один, да ещё и Дзюбе, возможно, место найти

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      Рейтинг: +1092

      Freyd > чаппай 31 минуту назад

      Дзюбу в топку,нафиг не сдался!!

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