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    Кузяев: «Хорошо, что все зависит от нас. Победим в двух матчах – едем в Катар»

    Полузащитник сборной России Далер Кузяев прокомментировал победу над Словенией (2:1) в отборе ЧМ-2022.

    «Игра была жесткой, потому что словенцы играли дома и хотели взять три очка. Мы были готовы к такому подходу. Во второй половине второго тайма было непросто, мы перестали выбегать в контратаки. Словения неплохо владела мячом, но мы победили и взяли три очка.

    Хорваты сыграли вничью? Обрадовались, но расслабляться некогда. Хорошо, что все зависит от нас, победим в двух матчах – едем в Катар.

    Давление Марибора? Его не было, мы даже забыли, что наши команды тут неудачно выступали», – сказал Кузяев.

    • Россия лидирует в группе, опережая хорватов на два очка.
    • Сборная гарантировала себе участие в стыковых матчах за выход на ЧМ-2022.
    • В оставшихся двух турах россияне сыграют дома с Кипром и с Хорватией на выезде.

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    Источник: «Матч ТВ»

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