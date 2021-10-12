Карпин: «Доволен результатом, но намного больше доволен игрой»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин дал комментарий после победного матча со Словенией (2:1) в отборе ЧМ-2022.

«Довольны результатом, намного больше доволен игрой. Многое получалось. Со Словакией не получалось ничего, сегодня много и в обороне, и в прессинге, и в атаке. Намного больше доволен. Понятно, что на 100% никогда нельзя быть довольным. Но сегодня впечатления положительные.

Весь первый тайм был напряженный. Первые минутки чуть больше Словения владела мячом, но нельзя сказать, что что-то создавали. Они ничем не заканчивались. Нервно было весь матч. Словения не самая плохая сборная, мягко говоря.

В Казани была моя вина. Сегодня играли намного лучше. Это вина уже футболистов. Это закон. Они услышали, что они в порядке, что идиот я, давайте покажите свой уровень. Сегодня это больше было похоже на уровень сборной России», – сказал Карпин.