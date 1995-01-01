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    Карпин: «Доволен результатом, но намного больше доволен игрой»

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин дал комментарий после победного матча со Словенией (2:1) в отборе ЧМ-2022.

    «Довольны результатом, намного больше доволен игрой. Многое получалось. Со Словакией не получалось ничего, сегодня много и в обороне, и в прессинге, и в атаке. Намного больше доволен. Понятно, что на 100% никогда нельзя быть довольным. Но сегодня впечатления положительные.

    Весь первый тайм был напряженный. Первые минутки чуть больше Словения владела мячом, но нельзя сказать, что что-то создавали. Они ничем не заканчивались. Нервно было весь матч. Словения не самая плохая сборная, мягко говоря.

    В Казани была моя вина. Сегодня играли намного лучше. Это вина уже футболистов. Это закон. Они услышали, что они в порядке, что идиот я, давайте покажите свой уровень. Сегодня это больше было похоже на уровень сборной России», – сказал Карпин.

    • Россия лидирует в группе, опережая хорватов на два очка.
    • Сборная гарантировала себе участие в стыковых матчах за выход на ЧМ-2022.
    • В оставшихся двух турах россияне сыграют дома с Кипром и с Хорватией на выезде.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +61

      Gasanov Хачик 42 минуты назад

      Засадили па самые яйца!

      0
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      Рейтинг: +5247

      maygli 1 час назад

      Могли, могли больше забить, были моменты сразу после второго гола, но пропущенный мяч охладил , сбил кураж, занервничали.

      1
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      Рейтинг: +14600

      Garrincha58 1 час назад

      можно было да и нужно то же забивать ещё, но мастерства и главное хладнокровия не хватило, а словенцы пару раз простили

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