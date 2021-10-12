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  • Карпин: «Доволен результатом, но намного больше доволен игрой»

Карпин: «Доволен результатом, но намного больше доволен игрой»

12 октября 2021, 00:35
9

Главный тренер сборной России Валерий Карпин дал комментарий после победного матча со Словенией (2:1) в отборе ЧМ-2022.

«Довольны результатом, намного больше доволен игрой. Многое получалось. Со Словакией не получалось ничего, сегодня много и в обороне, и в прессинге, и в атаке. Намного больше доволен. Понятно, что на 100% никогда нельзя быть довольным. Но сегодня впечатления положительные.

Весь первый тайм был напряженный. Первые минутки чуть больше Словения владела мячом, но нельзя сказать, что что-то создавали. Они ничем не заканчивались. Нервно было весь матч. Словения не самая плохая сборная, мягко говоря.

В Казани была моя вина. Сегодня играли намного лучше. Это вина уже футболистов. Это закон. Они услышали, что они в порядке, что идиот я, давайте покажите свой уровень. Сегодня это больше было похоже на уровень сборной России», – сказал Карпин.

  • Россия лидирует в группе, опережая хорватов на два очка.
  • Сборная гарантировала себе участие в стыковых матчах за выход на ЧМ-2022.
  • В оставшихся двух турах россияне сыграют дома с Кипром и с Хорватией на выезде.

Источник: «Чемпионат»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Карпин Валерий
Комментарии (9)
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Garrincha58
1633988419
можно было да и нужно то же забивать ещё, но мастерства и главное хладнокровия не хватило, а словенцы пару раз простили
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maygli
1633988749
Могли, могли больше забить, были моменты сразу после второго гола, но пропущенный мяч охладил , сбил кураж, занервничали.
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yorgenbarenz
1634011447
Рано радоваться.Впереди-Хорватия.Там и узнаем,сколько у нас хороших полей.
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oyabun
1634012650
По правде говоря, второй тайм у наших уже ничего не получалось. Но ворота отстояли и это главное. Однако хотелось бы чтобы играли весь матч.
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житель СПб
1634012748
Молодец! Заслужил похвалу. И ребята молодцы. Вчера - хотели! И заслуженно, пусть и не совсем гладко - победили. Такой настрой на игру нужен всегда.
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моэм
1634014455
Глядя на выход из обороны в касание под прессингом , почему то сразу вспомнилось о Великом Бескове , что Карпин "вырос" в мастера именно в Спартаке... и хотя Карпин играл уже у Романцева , но тот почти не менял методы тренировок Константина Ивановича в.т.ч. и его квадраты разной формы ...прямо скажем создалось ощущение , что протянулась невидимая красно-белая ниточка между прошлым и настоящим Спартака в лице Валерия Георгиевича ...это хорошо что связь с тем Великим Спартаком осталась , несмотря на нынешний цветной Спартак.
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Дедуктор
1634019745
Матвея похвалить не забудь. Очень большая заслуга его в победах над "словами". Наконец то, появился в команде вратарь, не нервирующий ни себя, ни оборону.
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zigbert
1634029487
По сравнению с Казанью, игра нашей сборной начала приобретать осмысленность. Главное оружие Карпина - высокий прессинг, действует пока безотказно.
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