Россия гарантировала себе место в стыковых матчах за выход на ЧМ-2022

Сборная России в гостях обыграла Словению (2:1) в матче 8-го тура отборочного этапа ЧМ-2022. Голы забили Игорь Дивеев и Георгий Джикия.

Команда Валерия Карпина обеспечила себе второе место в группе и место в стыковых матчах за выход на чемпионат мира.

У России на данный момент 19 очков. У Хорватии – 17.