Россия гарантировала себе место в стыковых матчах за выход на ЧМ-2022

Мы уже вышли в стыки и играем с Хорватией, условно говоря. И надо выигрывать уже этот стык, а не страдать в следующем.
Сборная России в гостях обыграла Словению (2:1) в матче 8-го тура отборочного этапа ЧМ-2022. Голы забили Игорь Дивеев и Георгий Джикия.
Команда Валерия Карпина обеспечила себе второе место в группе и место в стыковых матчах за выход на чемпионат мира.
У России на данный момент 19 очков. У Хорватии – 17.
- 11 ноября Россия сыграет дома с Кипром.
- 14 ноября – в гостях с Хорватией.