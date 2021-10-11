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    Россия гарантировала себе место в стыковых матчах за выход на ЧМ-2022

    Сборная России в гостях обыграла Словению (2:1) в матче 8-го тура отборочного этапа ЧМ-2022. Голы забили Игорь Дивеев и Георгий Джикия.

    Команда Валерия Карпина обеспечила себе второе место в группе и место в стыковых матчах за выход на чемпионат мира.

    У России на данный момент 19 очков. У Хорватии – 17.

    • 11 ноября Россия сыграет дома с Кипром.
    • 14 ноября – в гостях с Хорватией.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    11.10.2021 23:54
    Комментарии2
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      Рейтинг: +6208

      Томик 1 час назад

      Мы уже вышли в стыки и играем с Хорватией, условно говоря. И надо выигрывать уже этот стык, а не страдать в следующем.

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      Рейтинг: +7662

      Fusballer 1 час назад

      Успех))) Но нужно только первое место!

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