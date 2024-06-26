Главный тренер Словении: «Не ожидал, что мы пройдем в плей-офф»

Наставник сборной Словении Матьяж Кек поделился мыслями по поводу выхода команды в плей-офф Евро-2024.
«Я не совсем ожидал, что мы пройдем. Своей игрой мы показали, что этого заслуживаем. Мы играли сегодня с одним из фаворитов турнира. Спасибо всем болельщикам, и, пусть, быть может, тут была доля везения, наши болельщики были с нами.
Весь день у меня был позитивный настрой, и мы проявили сегодня стойкость духа. Мы играли с очень сильной командой. Мы показали ее истинное лицо. Надо понимать, что английские футболисты играют раз в три-четыре дня, а у многих из наших за такие короткие отрезки не бывает игр со столь высокими ставками. Очень горжусь этой командой», – поделился Кек.
- Словения сенсационно пробилась в плей-офф. Это исторический успех для страны. Ранее команда не добивалась такого результата.
- После трех туров группового раунда континентального первенства в Германии словенская сборная имеет в своем активе 3 очка. Этот результат позволил команде занять 3-ю позицию в квартете.
- По регламенту 4 лучших команды с 3 места выходят в плей-офф.
- Главным творцом успеха Словении стал 62-летний Матьяж Кек. Он был утвержден наставником словенцев в 2018 году. У руля словенской сборной специалист провел 58 поединков. В них он сумел одержать 27 побед. Также в активе Кека 19 ничьих и 12 поражений.
- В 1/8 финала Словения со сборной Германии, которая выиграла свою группу, набрав 7 очков.
Источник: Официальный сайт УЕФА