Главный тренер Словении: «Не ожидал, что мы пройдем в плей-офф»

Наставник сборной Словении Матьяж Кек поделился мыслями по поводу выхода команды в плей-офф Евро-2024.

«Я не совсем ожидал, что мы пройдем. Своей игрой мы показали, что этого заслуживаем. Мы играли сегодня с одним из фаворитов турнира. Спасибо всем болельщикам, и, пусть, быть может, тут была доля везения, наши болельщики были с нами.

Весь день у меня был позитивный настрой, и мы проявили сегодня стойкость духа. Мы играли с очень сильной командой. Мы показали ее истинное лицо. Надо понимать, что английские футболисты играют раз в три-четыре дня, а у многих из наших за такие короткие отрезки не бывает игр со столь высокими ставками. Очень горжусь этой командой», – поделился Кек.