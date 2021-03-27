Кек: «Сборная Словении плохо реагировала на длинные передачи, Дзюба такое не прощает»

Главный тренер сборной Словении Матьяж Кек подвел итог отборочного матча к чемпионату мира-2022 против России (1:2). Он обратил внимание на игру форварда соперника Артема Дзюбы.

«Поздравляю Россию с заслуженной победой. Мы сыграли две сложные игры, теперь думаем об игре с Кипром. Плохо реагировали на длинные передачи, Дзюба такое не прощает. Пытались сравнять счeт в конце, не получилось. Закончилась наша серия без поражений, нужно начинать новую.

В самой игре у нас было много хорошего, но опять же плохо реагировали на длинные передачи. После Хорватии у нас не было эйфории. Надо смотреть вперед, готовиться к следующим матчам. Постараемся исправить ошибки», – сказал Кек.