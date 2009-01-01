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    Кек: «Сборная Словении плохо реагировала на длинные передачи, Дзюба такое не прощает»

    Главный тренер сборной Словении Матьяж Кек подвел итог отборочного матча к чемпионату мира-2022 против России (1:2). Он обратил внимание на игру форварда соперника Артема Дзюбы.

    «Поздравляю Россию с заслуженной победой. Мы сыграли две сложные игры, теперь думаем об игре с Кипром. Плохо реагировали на длинные передачи, Дзюба такое не прощает. Пытались сравнять счeт в конце, не получилось. Закончилась наша серия без поражений, нужно начинать новую.

    В самой игре у нас было много хорошего, но опять же плохо реагировали на длинные передачи. После Хорватии у нас не было эйфории. Надо смотреть вперед, готовиться к следующим матчам. Постараемся исправить ошибки», – сказал Кек.

    • Дзюба оформил дубль.
    • Россия единолично лидирует в группе.
    • Следующий соперник россиян – Словакия (30 марта).

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 20:25
    Комментарии1
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      Рейтинг: +5990

      житель СПб 38 минут назад

      Ответный матч у них дома будет гораздо сложнее.

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