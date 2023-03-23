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    Матьяж Кек - статистика

    Тренер
    Имя Матьяж
    Фамилия Кек
    Команда Словения
    Гражданство Словения
    Дата рождения 9 сентября 1961
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Матч Турнир
    23.03.2023 Казахстан 1 : 2 Словения Отбор ЧЕ-2024, 1 тур
    26.03.2023 Словения 2 : 0 Сан-Марино Отбор ЧЕ-2024, 2 тур
    Статистика по турнирам
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