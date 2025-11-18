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Матьяж Кек
Статистика
Матьяж Кек - статистика
Словения
9 сентября 1961 (65)
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Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2025/2026
Товарищеские матчи. Сборные 2025
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Отборочные матчи к ЧЕ 2008
Команда
И
В
П
Н
Словения
6
0
2
4
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 10 тур
Швеция
1 : 1
18.11.2025
Словения
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 9 тур
Словения
0 : 2
15.11.2025
Косово
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 8 тур
Словения
0 : 0
13.10.2025
Швейцария
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 7 тур
Косово
0 : 0
10.10.2025
Словения
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 6 тур
Швейцария
3 : 0
08.09.2025
Словения
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 5 тур
Словения
2 : 2
05.09.2025
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