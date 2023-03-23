Матьяж Кек - статистика
Тренер
|Имя
|Матьяж
|Фамилия
|Кек
|Команда
|Словения
|Гражданство
|Словения
|Дата рождения
|9 сентября 1961
|Имя
|Матьяж
|Фамилия
|Кек
|Команда
|Словения
|Гражданство
|Словения
|Дата рождения
|9 сентября 1961
|Дата
|Матч
|Турнир
|23.03.2023
|Казахстан
|1 : 2
|Словения
|Отбор ЧЕ-2024, 1 тур
|26.03.2023
|Словения
|2 : 0
|Сан-Марино
|Отбор ЧЕ-2024, 2 тур
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Словения
|10
|2
|0
|8
|Дата
|Матч
|26.03.2023
|Словения
|2 : 0
|Сан-Марино
|16.06.2023
|Финляндия
|0 : 0
|Словения
|19.06.2023
|Словения
|0 : 0
|Дания
|07.09.2023
|Словения
|0 : 0
|Северная Ирландия
|10.09.2023
|Сан-Марино
|0 : 0
|Словения
|14.10.2023
|Словения
|0 : 0
|Финляндия
|17.10.2023
|Северная Ирландия
|0 : 0
|Словения
|17.11.2023
|Дания
|0 : 0
|Словения
|20.11.2023
|Словения
|0 : 0
|Казахстан
|23.03.2023
|Казахстан
|1 : 2
|Словения