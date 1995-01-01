Главный тренер Словении: «Очень рад одной вещи – отсутствию Дзюбы»

Срочно вызвать Дзюбу, привезти его спец. бортом и включить в состав на игру. Эффект неожиданности обеспечит полную и безоговорочную победу нашей сборной .
Главный тренер сборной Словении Матьяж Кек дал комментарий перед матчем отбора ЧМ-2022 с Россией.
«Россия, наверное, фаворит, но мы не признаем фаворитов. Надеемся, что победим мы.
Россия плохо играла в Казани? Она выиграла. На мой взгляд, она выглядела хорошо. Главное – победа. Остальное не так важно.
Отличия России Карпина от России Черчесова? Каждый тренер привносит новую философию, новых игроков, что и сделал Карпин. Но я очень рад одной вещи – тому, что нет в составе Дзюбы. Мы ужасно выглядели против него в первом тайме в первой игре в Сочи, поэтому хорошо, что сейчас его нет. Надеюсь, завтра мы сыграем лучше», – сказал Кек.
- Матч Словения – Россия пройдет завтра в Мариборе. Начало – в 21:45 мск.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.