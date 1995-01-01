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    Главный тренер Словении: «Очень рад одной вещи – отсутствию Дзюбы»

    Главный тренер сборной Словении Матьяж Кек дал комментарий перед матчем отбора ЧМ-2022 с Россией.

    «Россия, наверное, фаворит, но мы не признаем фаворитов. Надеемся, что победим мы.

    Россия плохо играла в Казани? Она выиграла. На мой взгляд, она выглядела хорошо. Главное – победа. Остальное не так важно.

    Отличия России Карпина от России Черчесова? Каждый тренер привносит новую философию, новых игроков, что и сделал Карпин. Но я очень рад одной вещи – тому, что нет в составе Дзюбы. Мы ужасно выглядели против него в первом тайме в первой игре в Сочи, поэтому хорошо, что сейчас его нет. Надеюсь, завтра мы сыграем лучше», – сказал Кек.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 18:15
    Комментарии35
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      Рейтинг: +3538

      neim 31 секунду назад

      Срочно вызвать Дзюбу, привезти его спец. бортом и включить в состав на игру. Эффект неожиданности обеспечит полную и безоговорочную победу нашей сборной .

      0
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      Рейтинг: +25477

      silver29 1 минуту назад

      Я тоже очень рад, кстати Кек его вещью назвал, походу изделием №2

      0
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      Рейтинг: +398

      БОМЖАРНИК 8 минут назад

      Позо бомжарнику пробитому и его дереву!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +10129

      Cleaner 19 минут назад

      Привет Карпину от тренера сборной Словении. Даже он понимает, что без Дзюбы наша сборная никому не страшна...

      2
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      Рейтинг: +25477

      silver29 > Cleaner 4 минуты назад

      ))) ну ты отжог, наша сборная с ним кроме Сан Марино всем влетела и вылетела отовсюду.

      0
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      Рейтинг: +2

      Январь 59 - опущенец > Cleaner 2 минуты назад

      Лучше бахни галоперидолу по вене, жЫвотное

      0
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      Рейтинг: +11953

      Hektor 84 30 минут назад

      Да ты огорчиться должен что стоячее бревно решило отказаться играть за сборную!

      0
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      Рейтинг: +2235

      R_a_i_n 34 минуты назад

      Было у них что-то, по принуждению...

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      Рейтинг: +67799

      insider_retro 39 минут назад

      Это, наверное, от нахлынувшей радости Кек наговорил столько лестных слов о нашей Сборной :) Даже неудобно как-то стало :)

      2
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      Рейтинг: +6292

      nik55 40 минут назад

      пол страны рада этой новости

      8
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      Рейтинг: +3533

      FENIX-SL > Спартач80 17 минут назад

      неужели ты из того вида спартачей, что являются адекватами
      респект!

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      Рейтинг: +12364

      ilichkadr 45 минут назад

      Кек и тот боится Дзюбы. Смолов ему похоже не игрок. Очень даже интересно...........

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      Рейтинг: +121

      Форвард 79 47 минут назад

      Еще бы! Дзюба в первом матче со Словенией сыграл очень даже хорошо.


      Словенцы рассыпались перед ним.
      Что ж, надеюсь докажут Словенцам, что не Дзюбой единым богата земля русская!

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      Рейтинг: +5275

      sochi-2013 > Форвард 79 43 минуты назад

      Словакам доказали так, что те, с испугу наверное, сами себе забили.

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