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  • Главный тренер Словении: «Очень рад одной вещи – отсутствию Дзюбы»

Главный тренер Словении: «Очень рад одной вещи – отсутствию Дзюбы»

10 октября 2021, 18:15
75

Главный тренер сборной Словении Матьяж Кек дал комментарий перед матчем отбора ЧМ-2022 с Россией.

«Россия, наверное, фаворит, но мы не признаем фаворитов. Надеемся, что победим мы.

Россия плохо играла в Казани? Она выиграла. На мой взгляд, она выглядела хорошо. Главное – победа. Остальное не так важно.

Отличия России Карпина от России Черчесова? Каждый тренер привносит новую философию, новых игроков, что и сделал Карпин. Но я очень рад одной вещи – тому, что нет в составе Дзюбы. Мы ужасно выглядели против него в первом тайме в первой игре в Сочи, поэтому хорошо, что сейчас его нет. Надеюсь, завтра мы сыграем лучше», – сказал Кек.

Источник: «Чемпионат»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия. Премьер-лига Словения Россия Зенит Дзюба Артем Кек Матьяж
Комментарии (75)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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portero
1633879066
Да уж, шансы у Словении получше наших...
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nik55
1633881090
пол страны рада этой новости
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insider_retro
1633881132
Это, наверное, от нахлынувшей радости Кек наговорил столько лестных слов о нашей Сборной :) Даже неудобно как-то стало :)
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NewLife
1633885223
Что с зюбой, что без зюбы, все равно просрете. С зюбой вам было бы по-легче.
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Roma56
1633888375
Он самолюбовался своей дрочкой на камеру, он называл себя "русским Златаном", он скрысил бабло у соседа, называл Эмери "тренеришка", а Маничини - "вообще не тренер". Когда играешь с такими - потом неделю приходится отмываться. Хорошо, что сейчас его нет.
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aaaaahhhh
1633889518
а мы то как рады!!!
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Валерий1965
1633892100
Какое -то сборище муданько-коментаторов!))) Дзюба - реально самый сильный и опытный нам в РФ. Те, кто не понимает это - просто не понимает футбол)
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Бриг
1633893785
Понимаю тренера сборной Словении. Дзюба - это проблема для любого соперника. Это видно и по тому, как ненавидят его враги России.
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Dr.Metal
1633934153
Товарищ тренер сборной Словении, вся Россия этому рада
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maygli
1633964355
Так все рады, что его нет. )))
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