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Судьи
Главный судья:
Артур Соареш Диаш (Порту)
Материалы

Словения - Россия

11.10.2021, Понедельник, 21:45 мск Марибор, стадион Людски врт Трансляция: Россия 1 Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 8 тур Словения - Россия
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021, группа H
2 тур
27 марта, суббота 17:00 Россия 2:1 Словения
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010
Финал
ответный матч		 18 ноября, среда 22:45 Словения 1:0 Россия
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010
Финал
первый матч		 14 ноября, суббота 19:00 Россия 2:1 Словения
Группа H И В Н П Мячи Разница Очки
1. Хорватия 10 7 2 1 21:4 +17 23
2. Россия 10 7 1 2 19:6 +13 22
3. Словакия 10 3 5 2 17:10 +7 14
4. Словения 10 4 2 4 13:12 +1 14
5. Кипр 10 1 2 7 4:21 -17 5
6. Мальта 10 1 2 7 9:30 -21 5
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    Рейтинг: +67942

    portero 12 октября 2021, 00:05

    Вышедшие на замену уверенности не добавили, надеюсь притрутся и утрясется состав.
    Удачи, здоровья игрокам и Карпину мудрости....

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    Рейтинг: +1653

    Форвард 79 11 октября 2021, 23:49

    Игра, особенно первый тайм полный антипод игры со Словаками.
    Парни молодцы, самоотдача сегодня была на высоте.
    С ПОБЕДОЙ!!!

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    Рейтинг: +185

    Shinra 11 октября 2021, 23:46

    Засушили второй тайм, шоу оказалось без продолжения. А Карпину нужно серьёзно задуматься над поездкой в Лас-Вегас, учитывая результат параллельного матча.

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    Рейтинг: +469

    BoaSnake 11 октября 2021, 23:43

    мы так весь фарт на 10-летия вперед израсходуем.

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    Рейтинг: +935

    Rabinovi_ch 11 октября 2021, 23:42

    МОЛОДЦЫ!!!!

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    Рейтинг: +1114

    SpartakMoskwa 11 октября 2021, 23:42

    Первые в группе супер

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    Рейтинг: +479

    R-W_warrior 11 октября 2021, 23:42

    Ну слава тебе,Господи...

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    Рейтинг: +67942

    portero 11 октября 2021, 23:42

    С победой!!!!

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    Рейтинг: +115

    anomalist 11 октября 2021, 23:42

    Как же везёт

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    Рейтинг: +469

    BoaSnake 11 октября 2021, 23:41

    охренеть!!!

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