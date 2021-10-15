Словения - Россия

Вышедшие на замену уверенности не добавили, надеюсь притрутся и утрясется состав.
Удачи, здоровья игрокам и Карпину мудрости....
|2 тур
|27 марта, суббота
|17:00
|Россия
|2:1
|Словения
|Группа H
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Хорватия
|10
|7
|2
|1
|21:4
|+17
|23
|2.
|Россия
|10
|7
|1
|2
|19:6
|+13
|22
|3.
|Словакия
|10
|3
|5
|2
|17:10
|+7
|14
|4.
|Словения
|10
|4
|2
|4
|13:12
|+1
|14
|5.
|Кипр
|10
|1
|2
|7
|4:21
|-17
|5
|6.
|Мальта
|10
|1
|2
|7
|9:30
|-21
|5
Игра, особенно первый тайм полный антипод игры со Словаками.
Парни молодцы, самоотдача сегодня была на высоте.
С ПОБЕДОЙ!!!
МОЛОДЦЫ!!!!
Первые в группе супер
Ну слава тебе,Господи...
Как же везёт