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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Словения - Россия
Словения - Россия: обзор матча 11 октября 2021
Словения
11.10.2021, понедельник, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа H, 8 тур
1 : 2
Завершен
Россия
40'
Й. Иличич
28'
И. Дивеев
32'
Г. Джикия
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Словения - Россия
Желтая карточка
З. Ловрич
90'
+6
Замена
Ж. Рогель
️️️️
Ж. Карничник
86'
Замена
Л. Захович
️️️️
А. Гнезда Черин
86'
86'
Замена
А. Ерохин
️️️️
Д. Фомин
86'
Замена
Д. Чистяков
️️️️
З. Бакаев
78'
Замена
А. Захарян
️️️️
А. Миранчук
78'
Замена
А. Заболотный
️️️️
Ф. Смолов
Желтая карточка
Я. Бийол
77'
Замена
Д. Чрнигой
️️️️
А. Шпорар
72'
Замена
Б. Шешко
️️️️
Б. Вербич
53'
Желтая карточка
Б. Вербич
51'
42'
Желтая карточка
А. Сутормин
ГОЛ! 1:2!
Й. Иличич
Пас отдал
А. Шпорар
40'
36'
Замена
М. Осипенко
️️️️
И. Дивеев
35'
Травма
И. Дивеев
32'
ГОЛ! 0:2!
Г. Джикия
Пас отдал
Ф. Смолов
28'
ГОЛ! 0:1!
И. Дивеев
Пас отдал
Д. Фомин
Желтая карточка
А. Гнезда Черин
27'
Желтая карточка
А. Шпорар
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Словения
1
Ян Облак
ВР
3
Юре Балковец
ЛЗ
6
Яка Бийол
ЦЗ
17
Миха Мевля
ЦЗ
2
Жан Карничник
ПЗ
7
Беньямин Вербич
ЛВ
22
Адам Гнезда Черин
ЦП
14
Ясмин Куртич
ЦП
7
Йосип Иличич
АП
8
Занди Ловрич
ПП
9
Андраж Шпорар
ЦФ
Россия
1
Матвей Сафонов
ВР
13
Федор Кудряшов
ЛЗ
3
Игорь Дивеев
ЦЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
18
Алексей Сутормин
ПЗ
74
Даниил Фомин
ОП
6
Дмитрий Баринов
ОП
23
Далер Кузяев
ЦП
11
Алексей Миранчук
АП
17
Зелимхан Бакаев
ПП
9
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Словения
12
Вид Белец
ВР
16
Игор Векич
ВР
20
Жан Колманич
ЛЗ
4
Миха Блажич
ЦЗ
5
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
0
Лео Штулац
ОП
10
Давид Тижанич
АП
13
Домен Чрнигой
ПП
5
Жан Рогель
ПП
19
Лука Захович
ЦФ
11
Беньямин Шешко
ЦФ
10
Тими Элшник
ЦФ
Россия
1
Гилерме
ВР
16
Андрей Лунев
ВР
0
Сергей Терехов
ЛЗ
20
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
5
Максим Осипенко
ЦЗ
21
Арсен Адамов
ПЗ
19
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
10
Данил Глебов
ОП
14
Ильзат Ахметов
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
8
Арсен Захарян
АП
7
Антон Заболотный
ЦФ
4-3-2-1
1
Облак
3
Балковец
6
Бийол
17
Мевля
2
Карничник
22
Гнезда Черин
14
Куртич
8
Ловрич
7
Вербич
7
Иличич
9
Шпорар
4-2-2-1-1
1
Сафонов
18
Сутормин
3
Дивеев
14
Джикия
13
Кудряшов
74
Фомин
6
Баринов
17
Бакаев
23
Кузяев
11
Миранчук
9
Смолов
9
Шпорар
13
Чрнигой
13
Чрнигой
9
Шпорар
2
Карничник
5
Рогель
5
Рогель
2
Карничник
22
Гнезда Черин
19
Захович
19
Захович
22
Гнезда Черин
7
Вербич
11
Шешко
11
Шешко
7
Вербич
17
Бакаев
20
Чистяков
20
Чистяков
17
Бакаев
3
Дивеев
5
Осипенко
5
Осипенко
3
Дивеев
74
Фомин
21
Ерохин
21
Ерохин
74
Фомин
11
Миранчук
8
Захарян
8
Захарян
11
Миранчук
9
Смолов
7
Заболотный
7
Заболотный
9
Смолов
Остались в запасе
Словения
Россия
12
Вид Белец
ВР
16
Игор Векич
ВР
20
Жан Колманич
ЛЗ
4
Миха Блажич
ЦЗ
5
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
0
Лео Штулац
ОП
10
Давид Тижанич
АП
10
Тими Элшник
ЦФ
19
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
1
Гилерме
ВР
16
Андрей Лунев
ВР
0
Сергей Терехов
ЛЗ
21
Арсен Адамов
ПЗ
10
Данил Глебов
ОП
14
Ильзат Ахметов
ЦП
Главный тренер
Валерий Карпин
Остались в запасе
12
Вид Белец
ВР
16
Игор Векич
ВР
20
Жан Колманич
ЛЗ
4
Миха Блажич
ЦЗ
5
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
0
Лео Штулац
ОП
10
Давид Тижанич
АП
10
Тими Элшник
ЦФ
Остались в запасе
19
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
1
Гилерме
ВР
16
Андрей Лунев
ВР
0
Сергей Терехов
ЛЗ
21
Арсен Адамов
ПЗ
10
Данил Глебов
ОП
14
Ильзат Ахметов
ЦП
Главный тренер
Валерий Карпин
Статистика матча Словения - Россия
5
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Словения
Лига наций, Финал
Словения
- : -
27.03.2027
Уэльс
Лига наций, 6 тур
Северная Македония
0 : 3
16.11.2026
Словения
Лига наций, 5 тур
Словения
0 : 0
13.11.2026
Швейцария
Лига наций, 4 тур
Шотландия
1 : 2
06.10.2026
Словения
Лига наций, 3 тур
Швейцария
2 : 1
03.10.2026
Словения
Лига наций, 2 тур
Словения
2 : 0
29.09.2026
Северная Македония
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
17.11.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
2 : 3
12.11.2026
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 3
06.10.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
6 : 0
03.10.2026
Намибия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
29.09.2026
Иран
Информация о матче
Главный судья:
Артур Соареш Диаш
(Порту)
Стадион:
Людски врт
Где смотреть матч:
Россия 1
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