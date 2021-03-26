Тренер сборной Словении: «У России сильная команда, но мы настраиваемся только на позитивный результат»

Главный тренер сборной Словении Матьяж Кек поделился ожиданиями от матча второго тура отбора ЧМ-2022 против России.

«Мы знаем, что игра будет сложной. У России сильная команда, мы сделаем всe возможное. То, что на матче будут болельщики, – дополнительная мотивация для них. В любом случае зрители добавят игре эмоций.

Завтрашняя игра – большой вызов после первых матчей, в которых и мы, и Россия выиграли. Завтра мы настраиваемся только на позитивный результат. После матча с Хорватией мы восстановились и готовы к завтрашней встрече», – сказал Кек.