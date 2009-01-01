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    Тренер сборной Словении: «У России сильная команда, но мы настраиваемся только на позитивный результат»

    Главный тренер сборной Словении Матьяж Кек поделился ожиданиями от матча второго тура отбора ЧМ-2022 против России.

    «Мы знаем, что игра будет сложной. У России сильная команда, мы сделаем всe возможное. То, что на матче будут болельщики, – дополнительная мотивация для них. В любом случае зрители добавят игре эмоций.

    Завтрашняя игра – большой вызов после первых матчей, в которых и мы, и Россия выиграли. Завтра мы настраиваемся только на позитивный результат. После матча с Хорватией мы восстановились и готовы к завтрашней встрече», – сказал Кек.

    • Россия примет Словению в субботу, 27 марта.
    • Матч пройдет в Сочи на стадионе «Фишт».
    • Начало игры – в 17:00 по московскому времени.
    • В первом туре отбора россияне победили Мальту (3:1), а словенцы – Хорватию (1:0).

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 17:45
    Комментарии1
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      Рейтинг: +38

      Отжогин 1 час назад

      Марибор не забыт (пусть это и было другое поколение. У наших есть возможность доказать, что они уважают и себя, и болельщиков, и собственную Родину. Или обратное доказать.

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