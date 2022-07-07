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    Юрген Хенн

    Тренер
    Имя Юрген
    Фамилия Хенн
    Команда Флора
    Гражданство Эстония
    Дата рождения 2 июня 1987
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Флора 2 1 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    07.07.2022 Флора 1 : 0 СИК
    14.07.2022 СИК 4 : 2 Флора
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