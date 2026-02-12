Итоги жеребьевки Лиги наций-2026/27

В Брюсселе прошла жеребьевка нового сезона Лиги наций.

Турнир стартует в сентябре 2026 года. Финал запланирован на июнь 2027-го.

Лига А

Группа 1: Франция, Италия, Бельгия, Турция.

Группа 2: Германия, Нидерланды, Сербия, Греция.

Группа 3: Испания, Хорватия, Англия, Чехия.

Группа 4: Португалия, Дания, Норвегия, Уэльс.

Лига B

Группа 1: Шотландия, Швейцария, Словения, Северная Македония.

Группа 2: Венгрия, Украина, Грузия, Северная Ирландия.

Группа 3: Израиль, Австрия, Ирландия, Косово.

Группа 4: Польша, Босния и Герцеговина, Румыния, Швеция.

Лига C

Группа 1: Албания, Финляндия, Беларусь, Сан-Марино.

Группа 2: Черногория, Армения, Кипр, Латвия / Гибралтар.

Группа 3: Казахстан, Словакия, Фарерские острова, Молдавия.

Группа 4: Исландия, Болгария, Эстония, Люксембург / Мальта.

Лига D