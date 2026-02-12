Итоги жеребьевки Лиги наций-2026/27

В Брюсселе прошла жеребьевка нового сезона Лиги наций.
Турнир стартует в сентябре 2026 года. Финал запланирован на июнь 2027-го.
Лига А
- Группа 1: Франция, Италия, Бельгия, Турция.
- Группа 2: Германия, Нидерланды, Сербия, Греция.
- Группа 3: Испания, Хорватия, Англия, Чехия.
- Группа 4: Португалия, Дания, Норвегия, Уэльс.
Лига B
- Группа 1: Шотландия, Швейцария, Словения, Северная Македония.
- Группа 2: Венгрия, Украина, Грузия, Северная Ирландия.
- Группа 3: Израиль, Австрия, Ирландия, Косово.
- Группа 4: Польша, Босния и Герцеговина, Румыния, Швеция.
Лига C
- Группа 1: Албания, Финляндия, Беларусь, Сан-Марино.
- Группа 2: Черногория, Армения, Кипр, Латвия / Гибралтар.
- Группа 3: Казахстан, Словакия, Фарерские острова, Молдавия.
- Группа 4: Исландия, Болгария, Эстония, Люксембург / Мальта.
Лига D
- Группа 1: Гибралтар / Латвия, Мальта / Люксембург, Андорра.
- Группа 2: Литва, Азербайджан, Лихтенштейн.
Источник: «Бомбардир»