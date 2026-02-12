Введите ваш ник на сайте
Итоги жеребьевки Лиги наций-2026/27

12 февраля, 21:05
7

В Брюсселе прошла жеребьевка нового сезона Лиги наций.

Турнир стартует в сентябре 2026 года. Финал запланирован на июнь 2027-го.

Лига А

  • Группа 1: Франция, Италия, Бельгия, Турция.
  • Группа 2: Германия, Нидерланды, Сербия, Греция.
  • Группа 3: Испания, Хорватия, Англия, Чехия.
  • Группа 4: Португалия, Дания, Норвегия, Уэльс.

Лига B

  • Группа 1: Шотландия, Швейцария, Словения, Северная Македония.
  • Группа 2: Венгрия, Украина, Грузия, Северная Ирландия.
  • Группа 3: Израиль, Австрия, Ирландия, Косово.
  • Группа 4: Польша, Босния и Герцеговина, Румыния, Швеция.

Лига C

  • Группа 1: Албания, Финляндия, Беларусь, Сан-Марино.
  • Группа 2: Черногория, Армения, Кипр, Латвия / Гибралтар.
  • Группа 3: Казахстан, Словакия, Фарерские острова, Молдавия.
  • Группа 4: Исландия, Болгария, Эстония, Люксембург / Мальта.

Лига D

  • Группа 1: Гибралтар / Латвия, Мальта / Люксембург, Андорра.
  • Группа 2: Литва, Азербайджан, Лихтенштейн.

Роналду сделал премиальные подарки всем партнерам по сборной Португалии 1
Роналду выложил фото с Джорджиной и трофеем Лиги наций 1
На финале Лиги наций погиб болельщик: подробности
Лига наций
Безлимит
1770919935
А где Россия ?
Ответить
Феликс Михайлов
1770920365
Россия пялит шароварню.
Ответить
Skull_Boy
1770921846
Венгрия-Окраина весело
Ответить
Главные новости
Решение по Миллеру, состояние Слуцкого, Сафонов пропустил три, российский участник еврокубкового финала близок к закрытию и другие новости
01:16
Луганская «Заря» будет играть во Второй лиге
01:07
15
Головин получил 2 желтые карточки за 20 секунд
00:49
2
У желающего покинуть «Крылья Советов» Рассказова появился вариант в РПЛ
00:29
4
Головин оформил ассистентский дубль за 2 минуты
Вчера, 23:50
6
Полный список стран, выступающих за возвращение России
Вчера, 23:32
10
Полный список стран, выступивших против возвращения России
Вчера, 23:16
15
«Рубин» избавился от Рахимова по двум причинам
Вчера, 23:06
1
Лига 1. «ПСЖ» с Сафоновым проиграл «Ренну» (1:3)
Вчера, 22:57
10
Личка отказал клубу РПЛ
Вчера, 22:47
1
Итоги жеребьевки Лиги наций-2026/27
12 февраля
7
ФотоРоналду сделал премиальные подарки всем партнерам по сборной Португалии
2025.11.26 16:16
1
ФотоРоналду выложил фото с Джорджиной и трофеем Лиги наций
2025.06.09 21:47
1
На финале Лиги наций погиб болельщик: подробности
2025.06.09 19:40
Дети Роналду болели за Испанию в финале Лиги наций: «Теперь будут больше уважать своего отца»
2025.06.09 14:58
Мората прокомментировал незабитый пенальти в финале Лиги наций
2025.06.09 14:28
1
Лучший игрок финала Лиги наций: «Я сдержал Ямаля»
2025.06.09 13:13
6
Тренер сборной Испании объяснил поражение в финале Лиги наций
2025.06.09 12:07
Роналду остался вторым в списке лучших бомбардиров Лиги наций-2024/25
2025.06.09 10:57
2
Тренер сборной Португалии оценил вклад Роналду в победу команды в Лиге наций
2025.06.09 10:26
1
Назван лучший игрок финальной стадии Лиги наций
2025.06.09 09:15
1
Роналду рассказал о травме, полученной в финале Лиги наций: «Ради сборной был готов сломать ногу»
2025.06.09 08:45
Роналду прокомментировал победу в Лиге наций
2025.06.09 07:48
2
ФотоРоналду с первым трофеем за четыре года
2025.06.09 01:23
3
Фото40-летний Роналду заплакал после победы в Лиге наций – это его первый трофей за 4 года
2025.06.09 00:54
7
⚡️ Лига наций. Португалия выиграла турнир, победив по пенальти Испанию
2025.06.09 00:43
15
Роналду забил 938-й гол в карьере – в финале Лиги наций
2025.06.08 23:23
Мбаппе осталось забить 1 мяч, чтобы догнать Анри по числу голов за сборную Франции
2025.06.08 22:39
Лига наций. Франция выиграла матч за 3-е место у Германии, победный гол на счету Мбаппе
2025.06.08 17:57
6
Роналду высказался о противостоянии с Ямалем в финале Лиги наций
2025.06.08 15:53
17
Ямаль приблизился к рекорду 112-летней давности
2025.06.06 20:17
Мбаппе недоволен судейским решением в концовке матча Испания – Франция
2025.06.06 13:59
Ямаль описал Роналду двумя словами
2025.06.06 09:50
1
Мбаппе стал рекордсменом сборной Франции по еще одному показателю
2025.06.06 01:20
2
Испания и Франция обновили рекорд Лиги наций
2025.06.06 01:00
Ямаль прокомментировал выход сборной Испании в финал Лиги наций
2025.06.06 00:49
Мбаппе побил рекорд Анри в сборной Франции
2025.06.06 00:37
1
Стали известны финалисты Лиги наций
2025.06.06 00:10
