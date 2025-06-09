Назван лучший игрок финальной стадии Лиги наций

Левый защитник сборной Португалии Нуну Мендеш был признан лучшим игроком финального турнира Лиги наций сезона-2024/25 с участием четырех команд.

В финальном матче с Испанией он забил гол в первом тайме и реализовал послематчевый пенальти. Он также отдал голевой пас в полуфинале с Германией.

«Нуну Мендеш был невероятен в нападении и в обороне во время турнира. Он забил в финале и вдобавок к этому сделал голевую передачу в полуфинале», – отметила группа технических наблюдателей УЕФА.