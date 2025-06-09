Назван лучший игрок финальной стадии Лиги наций

Левый защитник сборной Португалии Нуну Мендеш был признан лучшим игроком финального турнира Лиги наций сезона-2024/25 с участием четырех команд.
В финальном матче с Испанией он забил гол в первом тайме и реализовал послематчевый пенальти. Он также отдал голевой пас в полуфинале с Германией.
«Нуну Мендеш был невероятен в нападении и в обороне во время турнира. Он забил в финале и вдобавок к этому сделал голевую передачу в полуфинале», – отметила группа технических наблюдателей УЕФА.
- 22-летний Мендеш сыграл за Португалию во всех 10 матчах Лиги наций этого сезона, проведя на поле в турнире больше минут, чем любой другой футболист.
- Гол в финале с Испанией стал для него первым за сборную страны. За весь турнир защитник отдал 6 голевых передач.
- 8 дней назад Мендеш победил с «ПСЖ» в Лиге чемпионов – на том же стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене, где прошел финал Лиги наций.
- Мендеш также был признан лучшим игроком финальной встречи Лиги наций Португалия – Испания (2:2, по пенальти 5:3).
Источник: официальный сайт УЕФА