Роналду рассказал о травме, полученной в финале Лиги наций: «Ради сборной был готов сломать ногу»

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду объяснил, почему досрочно покинул поле в финале Лиги наций с Испанией (2:2, по пенальти 5:3).

«Я почувствовал дискомфорт еще во время разминки, и эти ощущения не прекращались еще какое-то время. Но если бы было нужно сломать ногу ради сборной, я бы сделал это.

На кону был трофей, я должен был играть и отдал все силы. Я сделал все, что мог. Я помог команде забитым голом, и я очень рад», – сказал Роналду.