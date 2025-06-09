Роналду рассказал о травме, полученной в финале Лиги наций: «Ради сборной был готов сломать ногу»

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду объяснил, почему досрочно покинул поле в финале Лиги наций с Испанией (2:2, по пенальти 5:3).
«Я почувствовал дискомфорт еще во время разминки, и эти ощущения не прекращались еще какое-то время. Но если бы было нужно сломать ногу ради сборной, я бы сделал это.
На кону был трофей, я должен был играть и отдал все силы. Я сделал все, что мог. Я помог команде забитым голом, и я очень рад», – сказал Роналду.
- Голы у Португалии забили Нуну Мендеш на 26-й минуте и Криштиану Роналду на 61-й. У Испании отличились Мартин Субименди на 21-й и Микель Оярсабаль на 45-й.
- Роналду был заменен на 88-й минуте.
Источник: Mundo Deportivo