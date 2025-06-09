Роналду прокомментировал победу в Лиге наций

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду высказался о победе своей команды над Испанией (2:2, по пенальти 5:3) в финале Лиги наций сезона-2024/25.
«Такая большая радость. В первую очередь – за это поколение, оно заслужило титул. Для семей, моя была на игре... Выиграть со сборной Португалии – это нечто особенное. У меня много титулов, но нет ничего лучше, чем победа с Португалией. Слезы и чувство выполненного долга... Это прекрасно.
Это наша нация. Мы маленький народ, но с большими амбициями. Я жил и играл во многих странах, за многие клубы, но когда говорят о Португалии, это вызывает особые чувства. Быть капитаном этого поколения игроков – это повод для гордости. Завоевание титула всегда является вершиной работы сборной.
О будущем нужно думать в краткосрочной перспективе. У меня была травма, и это было слишком, слишком тяжело... Я выкладывался, потому что в сборной нужно выкладываться», – сказал Роналду.
- Это третий титул в истории сборной Португалии после побед на Евро-2016 и в Лиге наций сезона-2018/19. Все они завоеваны с участием Роналду.
- У 40-летнего португальского форварда 30 июня истекает срок действующего контракта с саудовским «Аль-Насром».