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Роналду прокомментировал победу в Лиге наций

Сегодня, 07:48
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Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду высказался о победе своей команды над Испанией (2:2, по пенальти 5:3) в финале Лиги наций сезона-2024/25.

«Такая большая радость. В первую очередь – за это поколение, оно заслужило титул. Для семей, моя была на игре... Выиграть со сборной Португалии – это нечто особенное. У меня много титулов, но нет ничего лучше, чем победа с Португалией. Слезы и чувство выполненного долга... Это прекрасно.

Это наша нация. Мы маленький народ, но с большими амбициями. Я жил и играл во многих странах, за многие клубы, но когда говорят о Португалии, это вызывает особые чувства. Быть капитаном этого поколения игроков – это повод для гордости. Завоевание титула всегда является вершиной работы сборной.

О будущем нужно думать в краткосрочной перспективе. У меня была травма, и это было слишком, слишком тяжело... Я выкладывался, потому что в сборной нужно выкладываться», – сказал Роналду.

  • Это третий титул в истории сборной Португалии после побед на Евро-2016 и в Лиге наций сезона-2018/19. Все они завоеваны с участием Роналду.
  • У 40-летнего португальского форварда 30 июня истекает срок действующего контракта с саудовским «Аль-Насром».

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Источник: Record
Лига наций Аль-Наср Испания Португалия Роналду Криштиану
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Комментарии (2)
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Plyash
1749445762
Пока есть такие футболисты , футбол своей популярности не потеряет . Такие спортсмены принадлежат всей футбольной планете , а Португалия имеет полное право задрать свой нос .
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Max-Min-vkontakte
1749452694
Роналду - это пример того, как футболист, да и просто профессиональный спортсмен, должен относиться к своему делу. Браво!
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