Роналду прокомментировал победу в Лиге наций

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду высказался о победе своей команды над Испанией (2:2, по пенальти 5:3) в финале Лиги наций сезона-2024/25.

«Такая большая радость. В первую очередь – за это поколение, оно заслужило титул. Для семей, моя была на игре... Выиграть со сборной Португалии – это нечто особенное. У меня много титулов, но нет ничего лучше, чем победа с Португалией. Слезы и чувство выполненного долга... Это прекрасно.

Это наша нация. Мы маленький народ, но с большими амбициями. Я жил и играл во многих странах, за многие клубы, но когда говорят о Португалии, это вызывает особые чувства. Быть капитаном этого поколения игроков – это повод для гордости. Завоевание титула всегда является вершиной работы сборной.

О будущем нужно думать в краткосрочной перспективе. У меня была травма, и это было слишком, слишком тяжело... Я выкладывался, потому что в сборной нужно выкладываться», – сказал Роналду.