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  • Тренер сборной Испании объяснил поражение в финале Лиги наций

Тренер сборной Испании объяснил поражение в финале Лиги наций

Сегодня, 12:07

Главнй тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте прокомментировали поражение своей команды от Португалии в финале Лиги наций (2:2, по пенальти 3:5).

«Детали действительно имеют значение, и это была игра, которая, по моему мнению, была очень равной. Но ближе к концу дополнительного времени, я думал, что мы делаем достаточно, чтобы избежать пенальти. К сожалению, они и решили исход матча, соперники были просто немного лучше и эффективнее в серии.

После игры я в раздевалке оценил то, чего достигли футболисты, и сказал, что испытываю гордость от работы с ними каждый день. Мы будем продолжать идти по этому пути. Я уверен, что в будущем мы добьемся многого. Вы не можете всегда побеждать, но важно, чтобы команда была готова к этому.

Португальские футболисты говорили, что мы были лучшими, с кем они играли. Мы противостояли португальской команде, которая была бесподобна. Мы хотели владеть инициативой, и если бы не пропустили второй гол, то сейчас могли бы рассуждать с вами совсем о другом.

Обе команды показали высокий уровень. В футболе нет таких понятий, как «справедливо» и «несправедливо». Надо забивать пенальти. Надо побеждать. Сегодня Португалия предстала великой футбольной командой.

Не могу сказать, чтобы мы как-то плохо играли на мяче. Не могу сказать, что нам не хватило эффективности. У нас были великолепные комбинации, голевые моменты и проходы в атаку. Думаю, мы очень правильно отнеслись к своей работе, а теперь просто должны принять этот результат. Они победили, мы – нет.

Мы старались сделать все необходимое для победы. Они отыгрывались, когда мы забивали. Хочу поздравить сборную Португалии, это отличная команда. Они действовали хладнокровно перед воротами. В любом случае я горжусь своей командой и работой с ней.

Во время серии пенальти вратарь угадал, в какую сторону пробьет Мората. Не все игроки хотят бить пенальти, но у меня в команде все бьют. Альваро – настоящий чемпион. Мне очень жаль, что он промахнулся, но ничего страшного. Я сказал ему бить, но он промахнулся.

Мне нравится, что мы находимся в ситуации, когда можем победить. Приятно ценить успех таким образом, независимо от того, достигаешь ли ты конечной цели или нет.

Чтобы оказаться в финале, нужно все делать правильно, и Португалия это сделала, но обе команды были в положении, позволяющем выиграть, и я убежден, что мы всегда будем в такой позиции. Если мы продолжим в том же духе, мы добьемся своего», – сказал де ла Фуэнте.

  • В финале голы у Португалии забили Нуну Мендеш на 26-й минуте и Криштиану Роналду на 61-й. У Испании отличились Мартин Субименди на 21-й и Микель Оярсабаль на 45-й.
  • В серии пенальти удар Альваро Мораты парировал вратарь сборной Португалии Диогу Кошта.

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Источник: официальный сайт УЕФА
Лига наций Испания Португалия де ла Фуэнте Луис
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