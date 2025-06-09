Тренер сборной Португалии оценил вклад Роналду в победу команды в Лиге наций

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес после финала Лиги наций с Испанией (2:2, по пенальти 5:3) высказался об игре своей команды и ее прогрессе.

«Я очень горд. Важно не просто играть, а побеждать в финалах и нужно уметь преодолевать трудности. После того как Испания дважды забивала, мы проявили невероятный характер и сохраняли веру в успех. Мы смогли прибавить по ходу игры и, думаю, заслуженно победили в Лиге наций.

Важно иметь больше, чем просто 11 футболистов, потому что эта игра была очень энергозатратной. Мы какое-то время не пытались владеть мячом, не зная, как сделать все так, чтобы не открыть пространства для Испании. Мало-помалу мы доказали, что у нас есть четкое понимание, как создавать опасность у ворот сборной Испании и забили два гола. Игроки, вышедшие на замену, помогли нам довести дело до победы.

Когда мы провели вместе более 30 игр, то начинаем видеть уверенность, стойкость, доверие и качество. Качество плюс другие ценности помогают выигрывать трофеи. У нас не просто команда; у нас 16-17 игроков одного уровня. Как у тренера, у меня много вариантов, и я могу менять концепции. Это другая команда, в сравнении с тем, когда я начинал работу. У нас стало больше характера и уверенности.

«Самое главное – это команда и то, насколько они предана делу каждый день. Капитан [Криштиану Роналду] тоже очень важен. Человек с опытом имеет важное значение для нас и вносит личный вклад. Испания дважды выходила вперед, но у капитана есть опыт, и мы использовали его и его силу, показали, что готовы побеждать», – сказал Мартинес.