Ямаль прокомментировал выход сборной Испании в финал Лиги наций

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль поделился эмоциями после матча Испания – Франция.

Испанцы выиграли со счетом 5:4 в полуфинале Лиги наций.

Ямаль оформил дубль.

Соперник по финалу – Португалия (8 июня, 22:00 мск).

«Мы играли с отличной командой, в составе которой футболисты мирового класса. К 60-й минуте счет был ошеломляющим, но они все равно заставили нас страдать.

Португалия в финале? Это будет матч двух очень хороших команд. Победит сильнейший. Надеюсь, мы вернем кубок в Испанию», – сказал Ямаль.