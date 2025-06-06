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  • Ямаль прокомментировал выход сборной Испании в финал Лиги наций

Ямаль прокомментировал выход сборной Испании в финал Лиги наций

Сегодня, 00:49

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль поделился эмоциями после матча Испания – Франция.

  • Испанцы выиграли со счетом 5:4 в полуфинале Лиги наций.
  • Ямаль оформил дубль.
  • Соперник по финалу – Португалия (8 июня, 22:00 мск).

«Мы играли с отличной командой, в составе которой футболисты мирового класса. К 60-й минуте счет был ошеломляющим, но они все равно заставили нас страдать.

Португалия в финале? Это будет матч двух очень хороших команд. Победит сильнейший. Надеюсь, мы вернем кубок в Испанию», – сказал Ямаль.

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Источник: Marca
Лига наций Барселона Франция Испания Ямаль Ламин
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