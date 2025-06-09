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  • ⚡️ Лига наций. Португалия выиграла турнир, победив по пенальти Испанию

⚡️ Лига наций. Португалия выиграла турнир, победив по пенальти Испанию

Сегодня, 00:43
14

Определился победитель Лиги наций-2025. Это сборная Португалии.

В финале турнира португальцы обыграли Испанию в серии пенальти после ничьей 2:2 в основное время.

В этом матче Криштиану Роналду забил 938-й гол в карьере – он сравнял счет на 61-й минуте. Ассистировал ему Нуну Мендеш, оформивший 1+1.

Единственный футболист, не реализовавший пенальти в серии, – Альваро Мората.

Португалия стала двукратным обладателем трофея Лиги наций. Ранее они выигрывали турнир в 2019 году.

Лига наций. Плей-офф. Финал

Португалия – Испания – 2:2 (1:2), по пенальти – 5:3 Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Субименди, 21; 1:1 – Мендеш, 26; 1:2 – Оярсабаль, 45; 2:2 – Роналду, 61.

Календарь Лиги наций

Результаты Лиги наций

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Источник: «Бомбардир»
Лига наций Испания Португалия
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Комментарии (14)
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кайрос
1749419116
Красавы .Уже второй раз Лигу Наций взяли.
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Красногорск_Фан
1749419444
Где все те кто квакали что Ямаль кинет треху а кристинка заплачет ))))) сосисе ублюдки )))) Португалия. Криштиану. Победа!!!!!
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рылы
1749419464
ну хоть где-то испашек натянули. достали уже всё выигрывать. ламинат емаль и кукурылья - сходите к парикмахеру, не будьте пуделями! пс: поздравляем роналду с первым трофеем после большого перерыва) позор спартаку!
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alex1951
1749420384
Ежель Рашка была на ходу ,дернула португезов на раз-два.... Ну нету щас в сборной карпиных,аршавиных,черенковых, и многих других...а все это было...А щас что ? Пое.....бень...Сильно извиняюсь.
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DeStar
1749420754
болел за португалию лишь потому что испанцы просто надоели доминировать)) хотя в этом матче доминации и не было особо, чет не получилось у них в свой футбол скатать. Ну и за рона рад, все же легенда футбола, 40 лет ,конец карьеры уже настолько близок, что хотелось его увидеть еще раз с трофеем, впервые за года 4 хоть чью-то церемонию награждения посмотрел даже)
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рылы
1749421118
задолбали со своими фальстартами на награждении, уже не первый раз за пару недель. имею в виду этот "салют" с золотой фольгой, когда всё летит, и вообще красиво (как он правильно называется? не суть). роналду только отошёл от чеферина с кубком, ещё не дошёл до команды - они уже фигачат. раньше эти залпы делали только в момент, когда капитан поднимает кубок над головой. с псж в ЛЧ вообще некрасиво вышло. там захерачили салют ещё раньше. когда капитан дошёл до команды и поднял кубок - всё уже закончилось, по сути. идиотов каких-то набрали в подрядчики.
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Plyash
1749421677
Португальцев искренне поздравляю с титулом , а Криша с очередной победой над возрастом . Вы заслужили , браво ребята !!! Поставили на место последышей Гитлера , а затем и Франко .
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