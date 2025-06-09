⚡️ Лига наций. Португалия выиграла турнир, победив по пенальти Испанию

Определился победитель Лиги наций-2025. Это сборная Португалии.

В финале турнира португальцы обыграли Испанию в серии пенальти после ничьей 2:2 в основное время.

В этом матче Криштиану Роналду забил 938-й гол в карьере – он сравнял счет на 61-й минуте. Ассистировал ему Нуну Мендеш, оформивший 1+1.

Единственный футболист, не реализовавший пенальти в серии, – Альваро Мората.

Португалия стала двукратным обладателем трофея Лиги наций. Ранее они выигрывали турнир в 2019 году.

Лига наций. Плей-офф. Финал

Португалия – Испания – 2:2 (1:2), по пенальти – 5:3 Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Субименди, 21; 1:1 – Мендеш, 26; 1:2 – Оярсабаль, 45; 2:2 – Роналду, 61.

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