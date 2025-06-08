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  • Мбаппе осталось забить 1 мяч, чтобы догнать Анри по числу голов за сборную Франции

Мбаппе осталось забить 1 мяч, чтобы догнать Анри по числу голов за сборную Франции

Вчера, 22:39

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе отметился голом на 50-й минуте и голевой передачей на Майкла Олисе на 84-й минуте в матче за 3-е место Лиги наций с Германией (2:0). Он довел число забитых им мячей за национальную команду до 50.

По этому показателю он занимает третье место в истории, отставая всего на 1 гол от Тьерри Анри и на 7 от Оливье Жиру.

  • Ранее Мбаппе побил рекорд Анри по числу очков за сборную Франции по системе «гол+пас». Сейчас у Килиана стало 82 (50+32) балла. У Анри на счету 78 (​​51+27) очков.
  • 26-летний Мбаппе провел за сборную Франции 90 матчей.

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Источник: Спортс''
Лига наций Реал Франция Германия Анри Тьерри Мбаппе Килиан
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