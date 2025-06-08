Мбаппе осталось забить 1 мяч, чтобы догнать Анри по числу голов за сборную Франции

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе отметился голом на 50-й минуте и голевой передачей на Майкла Олисе на 84-й минуте в матче за 3-е место Лиги наций с Германией (2:0). Он довел число забитых им мячей за национальную команду до 50.

По этому показателю он занимает третье место в истории, отставая всего на 1 гол от Тьерри Анри и на 7 от Оливье Жиру.