  Роналду сделал премиальные подарки всем партнерам по сборной Португалии

Роналду сделал премиальные подарки всем партнерам по сборной Португалии

Сегодня, 16:16
2

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду отблагодарил партнеров по национальной команде за выигранный трофей.

В июне португальцы победили в Лиге наций. Для форварда «Аль-Насра» это был третий титул со сборной.

В ноябре перед матчем отбора ЧМ-2026 с Арменией (9:1) Роналду сделал премиальные подарки всем партнерам по национальной команде.

Криштиану вручил им дорогие часы, сделанные ювелиром Джейкобом Арабо по индивидуальному заказу 40-летнего футболиста.

Не забыл Роналду и про погибшего Диогу Жоту – один экземпляр получила его семья.

Еще по теме:
Источник: «Бомбардир»
Лига наций Аль-Наср Португалия Роналду Криштиану
Комментарии (2)
k611
1764167725
Может себе позволить
Ответить
Povedkin
1764172562
Такие часы только у меня и Майкла Джексона.)))
Ответить
  18+ 