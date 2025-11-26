Роналду сделал премиальные подарки всем партнерам по сборной Португалии

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду отблагодарил партнеров по национальной команде за выигранный трофей.

В июне португальцы победили в Лиге наций. Для форварда «Аль-Насра» это был третий титул со сборной.

В ноябре перед матчем отбора ЧМ-2026 с Арменией (9:1) Роналду сделал премиальные подарки всем партнерам по национальной команде.

Криштиану вручил им дорогие часы, сделанные ювелиром Джейкобом Арабо по индивидуальному заказу 40-летнего футболиста.

Не забыл Роналду и про погибшего Диогу Жоту – один экземпляр получила его семья.