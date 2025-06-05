⚡️ Лига наций. Испания вышла в финал, победив Францию (5:4); у Мбаппе 1+1, Ямаль сделал дубль

Сборная Испании стала вторым финалистом Лиги наций.

Действующие чемпионы Европы обыграли Францию в матче с девятью голами – 5:4.

У испанцев отличились Нико Уильямс, Микель Мерино, Педри и дважды Ламин Ямаль.

За французов забивали Килиан Мбаппе, Райан Шерки и Рандаль Коло Муани, также был автогол Дани Вивиана.

В финале Лиги наций Испания сыграет с Португалией, Франция поспорит с Германией за третье место.

Лига наций. Плей-офф. 1/2 финала

Испания – Франция – 5:4 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Н. Уильямс, 22; 2:0 – Мерино, 25; 3:0 – Ямаль (с пенальти), 54; 4:0 – Педри, 55; 4:1 – Мбаппе (с пенальти), 59; 5:1 – Ямаль, 67; 5:2 – Шерки, 79; 5:3 – Вивиан (в свои ворота), 84; 5:4 – Коло Муани, 90+3.

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