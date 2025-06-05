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⚡️ Лига наций. Испания вышла в финал, победив Францию (5:4); у Мбаппе 1+1, Ямаль сделал дубль

Вчера, 23:56
8

Сборная Испании стала вторым финалистом Лиги наций.

Действующие чемпионы Европы обыграли Францию в матче с девятью голами – 5:4.

У испанцев отличились Нико Уильямс, Микель Мерино, Педри и дважды Ламин Ямаль.

За французов забивали Килиан Мбаппе, Райан Шерки и Рандаль Коло Муани, также был автогол Дани Вивиана.

В финале Лиги наций Испания сыграет с Португалией, Франция поспорит с Германией за третье место.

Лига наций. Плей-офф. 1/2 финала

Испания – Франция – 5:4 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Н. Уильямс, 22; 2:0 – Мерино, 25; 3:0 – Ямаль (с пенальти), 54; 4:0 – Педри, 55; 4:1 – Мбаппе (с пенальти), 59; 5:1 – Ямаль, 67; 5:2 – Шерки, 79; 5:3 – Вивиан (в свои ворота), 84; 5:4 – Коло Муани, 90+3.

Календарь Лиги наций

Результаты Лиги наций

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Источник: «Бомбардир»
Лига наций Франция Испания
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Комментарии (8)
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fakeid
1749157042
аху... в общем, отличный матч, лягушкам чутка времени не хватило, почти отыгрались с 5:1. 4й и 7й голы классные. мбаппович насимулировал, выпросил пену, которой не было. нестриженной кукурылье советую обратиться к парикмахеру.
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Илья-Сушко-google
1749157381
Заметно, что встретились две лучшие европейские сборные. Дембеле вообще ничего не показал - не понимаю, почему его ставят главным фаворитом на ЗМ. Лига Чемпионов? И что? В ПСЖ совсем лругие люди решили исход финала - в первую очередь Витинья, Хакими и Дуэ. А вот Ямаль ещё немного увеличил свои шансы, сделав дубль в сегодняшнем матче. И победный гол Испании именно на его счету!
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fakeid
1749157812
чё за прикол у окко, когда после матча в студии сидит 4 человека и анализируют игру? 1 бухой русский, 1 индус и 2 не.гра? хрень какая-то.
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Красногорск_Фан
1749157968
Судейка украл интересную развязку когда началась жара. 9 голов (вроде 7 во 2-м тайме), дохрена замен, добавлено 5 минут, ага ))) А так - ну спасибо за классику Испания - Португалия в финале. Будем посмотеть
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