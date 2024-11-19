Дешам может отобрать у Мбаппе статус капитана сборной Франции

Килиан Мбаппе может лишиться капитанской повязки в сборной Франции.

Главный тренер национальной команды Дидье Дешам хочет обсудить с нападающим «Реала» этот вопрос.

Мбаппе напрямую спросят, хочет ли он оставаться капитаном французской сборной. Если он сомневается, то повязку могут отобрать.

Форвард пропустил два подряд сбора французов.

Вместо него капитаном сборной может стать Орельен Чуамени, Нголо Канте или Ибраима Конате.

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