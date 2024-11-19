Дешам может отобрать у Мбаппе статус капитана сборной Франции

Килиан Мбаппе может лишиться капитанской повязки в сборной Франции.
Главный тренер национальной команды Дидье Дешам хочет обсудить с нападающим «Реала» этот вопрос.
Мбаппе напрямую спросят, хочет ли он оставаться капитаном французской сборной. Если он сомневается, то повязку могут отобрать.
- Форвард пропустил два подряд сбора французов.
- Вместо него капитаном сборной может стать Орельен Чуамени, Нголо Канте или Ибраима Конате.
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Источник: Get French Football News