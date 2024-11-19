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    • Мостовой – о работе Черчесова в Казахстане: «Такие результаты однозначно не простят»

    Мостовой – о работе Черчесова в Казахстане: «Такие результаты однозначно не простят»

    Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой оценил работу главного тренера национальной команды Казахстана Станислава Черчесова.

    «Судя по результатам, работа Станислава Саламовича провальная. Но он же знал, куда шeл, правильно? Он знал, что Казахстан – это команда, которая не будет претендовать ни на что. Так что кого здесь винить?

    Такие результаты однозначно не простят. Он пришeл на хороший контракт, на хорошую зарплату. Хотелось бы мне услышать кого-нибудь, кто думал, что если Черчесов пришeл в Казахстан, то они что-то там выиграют. Конечно же, нет. Люди, которые его приглашали, тоже всe понимали, в принципе, – сказал Мостовой.

    • Казахстан занял последнее место в группе B3 Лиги наций с 1 очком в 6 матчах. Команда вылетела в лигу C
    • Казахстан закончил турнир с разницей мячей 0:15.

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    Источник: «Советский спорт»

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    19.11.2024 10:30
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    Комментарии (4)
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    O-kolesov
    1732003333
    А чё, Сашок ещё не в Китае?
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    BoevStas1
    1732010282
    Лига В точно не для Казахстана пока что...Так,что какие претензии?
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    zigbert
    1732020080
    Хуже некуда. Наверняка уволят.
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