Мостовой – о работе Черчесова в Казахстане: «Такие результаты однозначно не простят»

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой оценил работу главного тренера национальной команды Казахстана Станислава Черчесова.

«Судя по результатам, работа Станислава Саламовича провальная. Но он же знал, куда шeл, правильно? Он знал, что Казахстан – это команда, которая не будет претендовать ни на что. Так что кого здесь винить?

Такие результаты однозначно не простят. Он пришeл на хороший контракт, на хорошую зарплату. Хотелось бы мне услышать кого-нибудь, кто думал, что если Черчесов пришeл в Казахстан, то они что-то там выиграют. Конечно же, нет. Люди, которые его приглашали, тоже всe понимали, в принципе, – сказал Мостовой.

Казахстан занял последнее место в группе B3 Лиги наций с 1 очком в 6 матчах. Команда вылетела в лигу C

Казахстан закончил турнир с разницей мячей 0:15.

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